Солнечно и сухо будет в западных областях, а вот на остальных территориях – кратковременные дожди освежат воздух. Тем не менее лето в разгаре, поэтому температура воздуха может местами подняться до +32 градусов.

К теме Прекратятся ли дожди и грозы: какая погода в августе, ждать ли сильной жары

Какая будет погода в первый день августа

Почти в большинстве регионов на Западе, Севере и Центре столбики термометров днем будут показывать +25...+27 градусов. Несколько жарче будет на Востоке и Юге, где температура воздуха может прогреться до +27...+31 градусов.

Погода во вторник, 1 августа, будет с переменной облачностью. Однако в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях – кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Следует отметить, что осадки будут незначительными, поэтому жара может вернуться в любой момент.

В Киеве, 1 августа, также прогнозируют кратковременные осадки с переменной облачностью. Синоптики также предупреждают о незначительном повышении температуры в столице до +27 градусов.

Ветер ожидается южный, местами – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +25...+27;

Ужгород – +25...+27;

Львов – +25...+27;

Ивано-Франковск – +25...+27;

Тернополь – +25...+27;

Черновцы – +26...+28;

Хмельницкий – +25...+27;

Луцк – +25...+27;

Ровно – +25...+27;

Житомир – +25...+27;

Винница – +26...+28;

Одесса – +27...+29;

Николаев – +28...+30;

Херсон – +29...+31;

Симферополь – +28...+30;

Кропивницкий – +26...+28;

Черкассы – +24...+24;

Чернигов – +25...+27;

Суммы – +25...+27;

Полтава – +26...+28;

Днепр – +27...+29;

Запорожье – +29...+31;

Донецк – +28...+30;

Луганск – +29...+31;

Харьков – +29…+31.



Прогноз погоды на 1 августа.

Обратите внимание! Во вторник, 1 августа, в Тернопольской, Винницкой и Донецкой областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.