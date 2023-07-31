Сонячно та сухо буде у західних областях, а ось на решті територій – короткочасні дощі освіжать повітря. Проте літо у розпалі, тому температура повітря може місцями піднятися до +32 градусів.

До теми Чи припиняться дощі та грози: яка буде погода у серпні, чи чекати сильної спеки

Якою буде погода у перший день серпня

Майже у більшості регіонів на Заході, Півночі та Центрі стовпчики термометрів удень показуватимуть +25...+27 градусів. Дещо спекотніше буде на Сході та Півдні, де температура повітря може прогрітися до +27...+31 градусів.

Погода у вівторок, 1 серпня, буде з мінливою хмарністю. Проте у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях – короткочасні дощі, місцями очікуються грози. Варто наголосити, що опади будуть незначними, тому спека може повернутися у будь-який момент.

У Києві, 1 серпня, також прогнозують короткочасні опади з мінливою хмарністю. Синоптики також попереджають про незначне підвищення температури у столиці – до +27 градусів.

Вітер очікується південний, місцями – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +25...+27;
  • Ужгород – +25...+27;
  • Львів – +25...+27;
  • Івано-Франківськ – +25...+27;
  • Тернопіль – +25...+27;
  • Чернівці – +26...+28;
  • Хмельницький – +25...+27;
  • Луцьк – +25...+27;
  • Рівне – +25...+27;
  • Житомир – +25...+27;
  • Вінниця – +26...+28;
  • Одеса – +27...+29;
  • Миколаїв – +28...+30;
  • Херсон – +29...+31;
  • Сімферополь – +28...+30;
  • Кропивницький – +26...+28;
  • Черкаси – +24...+24;
  • Чернігів – +25...+27;
  • Суми – +25...+27;
  • Полтава – +26...+28;
  • Дніпро – +27...+29;
  • Запоріжжя – +29...+31;
  • Донецьк – +28...+30;
  • Луганськ – +29...+31;
  • Харків – +29...+31.


Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру