Сонячно та сухо буде у західних областях, а ось на решті територій – короткочасні дощі освіжать повітря. Проте літо у розпалі, тому температура повітря може місцями піднятися до +32 градусів.

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Якою буде погода у перший день серпня

Майже у більшості регіонів на Заході, Півночі та Центрі стовпчики термометрів удень показуватимуть +25...+27 градусів. Дещо спекотніше буде на Сході та Півдні, де температура повітря може прогрітися до +27...+31 градусів.

Погода у вівторок, 1 серпня, буде з мінливою хмарністю. Проте у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях – короткочасні дощі, місцями очікуються грози. Варто наголосити, що опади будуть незначними, тому спека може повернутися у будь-який момент.

У Києві, 1 серпня, також прогнозують короткочасні опади з мінливою хмарністю. Синоптики також попереджають про незначне підвищення температури у столиці – до +27 градусів.

Вітер очікується південний, місцями – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +25...+27;

Ужгород – +25...+27;

Львів – +25...+27;

Івано-Франківськ – +25...+27;

Тернопіль – +25...+27;

Чернівці – +26...+28;

Хмельницький – +25...+27;

Луцьк – +25...+27;

Рівне – +25...+27;

Житомир – +25...+27;

Вінниця – +26...+28;

Одеса – +27...+29;

Миколаїв – +28...+30;

Херсон – +29...+31;

Сімферополь – +28...+30;

Кропивницький – +26...+28;

Черкаси – +24...+24;

Чернігів – +25...+27;

Суми – +25...+27;

Полтава – +26...+28;

Дніпро – +27...+29;

Запоріжжя – +29...+31;

Донецьк – +28...+30;

Луганськ – +29...+31;

Харків – +29...+31.



Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! У вівторок, 1 серпня, у Тернопільській, Вінницькій та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.