В некоторых регионах прогнозируют дождь и мокрый снег. Кроме того, синоптики предупредили об умеренной снеголавинной опасности, то есть 2 уровень, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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Какой будет погода в регионах Украины

Осадков в Украине не прогнозируют, исключение – Запад и Житомирская область. Там будет небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер в большинстве областей будет юго-западный и составит 7 – 12 метров в секунду, днем – в западных областях порывы ветра могут достичь 5 – 20 метров в секунду.

Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – 2 – 7 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла,

– рассказали синоптики.

В Карпатах ночью прогнозируют 3 – 8 градусов мороза, днем – от 0 до 5 мороза.

Что касается Киевской области, то там будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, ветер прогнозируют юго-западный ориентировочно 7 – 12 метров в секунду. Ночью будет от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем – 1 – 6 градус тепла.

В столице Украины нулевая температура ночью и 3 – 5 градусов тепла днем.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +3...+5

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – 0...+2

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Прогноз погоды в Украине 1 февраля / Карта Укргидрометцентра