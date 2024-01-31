У деяких регіонах прогнозують дощ та мокрий сніг. Окрім того, синоптики попередили про помірну сніголавинну небезпеку, тобто 2 рівень, на високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.
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Якою буде погода в регіонах України
Опадів в Україні не прогнозують, виняток – Захід та Житомирська область. Там буде невеликий мокрий сніг та дощ.
Вітер у більшості областей буде південно-західний та становитиме 7 – 12 метрів за секунду, вдень – у західних областях пориви вітру можуть сягнути 5 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, у південних, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – 2 – 7 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла,
– розповіли синоптики.
У Карпатах вночі прогнозують 3 – 8 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 морозу.
Щодо Київської області, то там буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, вітер прогнозують південно-західний орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду. Вночі буде від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла.
У столиці України нульова температура вночі та 3 – 5 градусів тепла вдень.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +3...+5
- Ужгород – +2...+4
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +4...+6
- Тернопіль – +3..+5
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +5...+7
- Миколаїв – +5...+7
- Херсон – +4...+6
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – +4...+6
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – +2...+4
- Суми – 0...+2
- Полтава – +2...+4
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – +3...+5
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +3...+5
Прогноз погоди в Україні 1 лютого / Карта Укргідрометцентру