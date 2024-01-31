У деяких регіонах прогнозують дощ та мокрий сніг. Окрім того, синоптики попередили про помірну сніголавинну небезпеку, тобто 2 рівень, на високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.

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Якою буде погода в регіонах України

Опадів в Україні не прогнозують, виняток – Захід та Житомирська область. Там буде невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер у більшості областей буде південно-західний та становитиме 7 – 12 метрів за секунду, вдень – у західних областях пориви вітру можуть сягнути 5 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, у південних, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – 2 – 7 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла,
– розповіли синоптики.

У Карпатах вночі прогнозують 3 – 8 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 морозу.

Щодо Київської області, то там буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, вітер прогнозують південно-західний орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду. Вночі буде від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла.

У столиці України нульова температура вночі та 3 – 5 градусів тепла вдень.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +3...+5
  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – +3...+5
  • Івано-Франківськ – +4...+6
  • Тернопіль – +3..+5
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +3...+5
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Вінниця – +3...+5
  • Одеса – +5...+7
  • Миколаїв – +5...+7
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +5...+7
  • Кропивницький – +4...+6
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – 0...+2
  • Полтава – +2...+4
  • Дніпро – +4...+6
  • Запоріжжя – +4...+6
  • Донецьк – +3...+5
  • Луганськ – +2...+4
  • Харків – +3...+5

Погода 1 лютого 2024 року

Прогноз погоди в Україні 1 лютого / Карта Укргідрометцентру