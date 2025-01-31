По всей стране в основном будет наблюдаться плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики сообщают, что в Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, возможны умеренные дожди. В то же время на Закарпатье выпадет небольшой мокрый снег. В южных и восточных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

По всей стране преимущественно будет северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Однако, на востоке возможны порывы южного ветра.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза, днем – от +2 до +7 градусов тепла. Тогда как на юге страны ночью столбики термометра будут показывать от +3 до +8 градусов тепла, а в течение дня – от +7 до +12 градусов тепла.

В Карпатах выпадет снег, а температура воздуха составит от 0 до -4 градусов мороза.

Какой будет погода в областных центрах



Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / Скриншот карты Укргидрометцентра