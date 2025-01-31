По всей стране в основном будет наблюдаться плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики сообщают, что в Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, возможны умеренные дожди. В то же время на Закарпатье выпадет небольшой мокрый снег. В южных и восточных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

По всей стране преимущественно будет северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Однако, на востоке возможны порывы южного ветра.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза, днем – от +2 до +7 градусов тепла. Тогда как на юге страны ночью столбики термометра будут показывать от +3 до +8 градусов тепла, а в течение дня – от +7 до +12 градусов тепла.

В Карпатах выпадет снег, а температура воздуха составит от 0 до -4 градусов мороза.

Какой будет погода в областных центрах


Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / Скриншот карты Укргидрометцентра

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +5...+7
  • Львов +3...+5
  • Ивано-Франковск +4...+6
  • Тернополь +3...+5
  • Черновцы +4...+6
  • Хмельницкий +3...+5
  • Луцк +2...+4
  • Ровно +2...+4
  • Житомир +2...+4
  • Винница +3...+5
  • Одесса +8...+10
  • Николаев +9...+11
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +11...+13
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +4...+6
  • Чернигов +3...+5
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +6...+8
  • Запорожье +7...+9
  • Донецк +6...+8
  • Луганск +5...+7
  • Харьков +5...+7