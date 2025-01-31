По всій країні здебільшого спостерігатиметься плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики повідомляють, що в Україні, окрім більшості західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, можливі помірні дощі. Водночас на Закарпатті випаде невеликий мокрий сніг. У південних та східних областях вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман.

По всій країні переважно буде північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Однак, на сході можливі пориви південного вітру.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 градусів тепла до -1 градусу морозу, вдень – від +2 до +7 градусів тепла. Тоді як на півдні країни вночі стовпчики термометра показуватимуть від +3 до +8 градусів тепла, а впродовж дня – від +7 до +12 градусів тепла.

У Карпатах випаде сніг, а температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів морозу.

Якою буде погода в обласних центрах



Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру