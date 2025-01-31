По всій країні здебільшого спостерігатиметься плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики повідомляють, що в Україні, окрім більшості західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, можливі помірні дощі. Водночас на Закарпатті випаде невеликий мокрий сніг. У південних та східних областях вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман.
По всій країні переважно буде північно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Однак, на сході можливі пориви південного вітру.
Температура повітря вночі коливатиметься від +4 градусів тепла до -1 градусу морозу, вдень – від +2 до +7 градусів тепла. Тоді як на півдні країни вночі стовпчики термометра показуватимуть від +3 до +8 градусів тепла, а впродовж дня – від +7 до +12 градусів тепла.
У Карпатах випаде сніг, а температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів морозу.
Якою буде погода в обласних центрах
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру
- Київ +4...+6
- Ужгород +5...+7
- Львів +3...+5
- Івано-Франківськ +4...+6
- Тернопіль +3...+5
- Чернівці +4...+6
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +2...+4
- Рівне +2...+4
- Житомир +2...+4
- Вінниця +3...+5
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +9...+11
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +6...+8
- Черкаси +4...+6
- Чернігів +3...+5
- Суми +4...+6
- Полтава +5...+7
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +7...+9
- Донецьк +6...+8
- Луганськ +5...+7
- Харків +5...+7