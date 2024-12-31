Во всех областях днем будет наблюдаться плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 1 января в Украине

Ночью и утром на юге страны, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами возможен туман. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В то же время днем в западных и местами в Житомирской областях возможны порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Вследствие этого на западе Украины объявили первый (желтый) уровень опасности.

Температура воздуха ночью в этих регионах будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем – от 3 до 8 градусов тепла. В то же время в Крыму столбики термометров будут показывать до 12 градусов тепла.

На высокогорье Карпат ночью температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, а днем – от 0 до 5 градусов тепла.

Какую погоду прогнозируют в украинских городах

Киев +5...+7

Ужгород +3...+5

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +6...+8

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +5...+7

Винница +6...+8

Одесса +6...+8

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +4...+6

Сумы +4...+6

Полтава +5...+7

Днепр +5...+7

Запорожье +5...+7

Донецк +4...+6

Луганск +3...+5

Харьков +4...+6

Погода в Украине 1 января / Скриншот карты Укргидрометцентра