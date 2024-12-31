Во всех областях днем будет наблюдаться плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 1 января в Украине
Ночью и утром на юге страны, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами возможен туман. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В то же время днем в западных и местами в Житомирской областях возможны порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Вследствие этого на западе Украины объявили первый (желтый) уровень опасности.
Температура воздуха ночью в этих регионах будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем – от 3 до 8 градусов тепла. В то же время в Крыму столбики термометров будут показывать до 12 градусов тепла.
На высокогорье Карпат ночью температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, а днем – от 0 до 5 градусов тепла.
Какую погоду прогнозируют в украинских городах
Киев +5...+7
Ужгород +3...+5
Львов +6...+8
Ивано-Франковск +7...+9
Тернополь +6...+8
Черновцы +6...+8
Хмельницкий +6...+8
Луцк +5...+7
Ровно +5...+7
Житомир +5...+7
Винница +6...+8
Одесса +6...+8
Николаев +6...+8
Херсон +6...+8
Симферополь +9...+11
Кропивницкий +5...+7
Черкассы +5...+7
Чернигов +4...+6
Сумы +4...+6
Полтава +5...+7
Днепр +5...+7
Запорожье +5...+7
Донецк +4...+6
Луганск +3...+5
Харьков +4...+6
Погода в Украине 1 января / Скриншот карты Укргидрометцентра