У всіх областях вдень спостерігатиметься плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 1 січня в Україні

Вночі та вранці на півдні країни, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями можливий туман. Синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Водночас вдень у західних та місцями в Житомирській областях можливі пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Внаслідок цього на заході України оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Температура повітря вночі у цих регіонах коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень – від 3 до 8 градусів тепла. Водночас у Криму стовпчики термометрів показуватимуть до 12 градусів тепла.

На високогір'ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, а вдень – від 0 до 5 градусів тепла.

Яку погоду прогнозують в українських містах

Київ +5...+7

Ужгород +3...+5

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +6...+8

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +6...+8

Одеса +6...+8

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +4...+6

Суми +4...+6

Полтава +5...+7

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +4...+6

Луганськ +3...+5

Харків +4...+6

Погода в Україні 1 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру