У всіх областях вдень спостерігатиметься плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 1 січня в Україні
Вночі та вранці на півдні країни, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями можливий туман. Синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Водночас вдень у західних та місцями в Житомирській областях можливі пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Внаслідок цього на заході України оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Температура повітря вночі у цих регіонах коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень – від 3 до 8 градусів тепла. Водночас у Криму стовпчики термометрів показуватимуть до 12 градусів тепла.
На високогір'ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, а вдень – від 0 до 5 градусів тепла.
Яку погоду прогнозують в українських містах
Київ +5...+7
Ужгород +3...+5
Львів +6...+8
Івано-Франківськ +7...+9
Тернопіль +6...+8
Чернівці +6...+8
Хмельницький +6...+8
Луцьк +5...+7
Рівне +5...+7
Житомир +5...+7
Вінниця +6...+8
Одеса +6...+8
Миколаїв +6...+8
Херсон +6...+8
Сімферополь +9...+11
Кропивницький +5...+7
Черкаси +5...+7
Чернігів +4...+6
Суми +4...+6
Полтава +5...+7
Дніпро +5...+7
Запоріжжя +5...+7
Донецьк +4...+6
Луганськ +3...+5
Харків +4...+6
Погода в Україні 1 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру