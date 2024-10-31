Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода по Украине
Синоптики сообщают, что 1 ноября по Украине осадков не ожидается. Ветер западный, 7 – 12 метров за секунду, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, порывы 15 – 20 метров за секунду.
Температура ночью опустится до +3...+8, на побережье Черного моря будет до +11. Днем столбики покажут +11...+16, на Прикарпатье, Одесской, Николаевской области и в Крыму потепление до +19, на высокогорье Карпат +7...+12.
Погода в областных центрах
- Киев +12...+14
- Ужгород +12...+14
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +16...+18
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +15...+13
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +12...+14
- Винница +15...+17
- Одесса +15...+17
- Николаев +14...+16
- Херсон +13...+15
- Симферополь +14...+16
- Кропивницкий +12...+14
- Черкассы +12...+14
- Чернигов +12...+14
- Сумы +12...+13
- Полтава +12...+14
- Днепр +12...+14
- Запорожье +12...+14
- Донецк +11...+13
- Луганск +10...+12
- Харьков +11...+13
Прогноз погоды на 1 ноября / Карта Укргидрометцентра