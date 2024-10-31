Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода по Україні
Синоптики повідомляють, що 1 листопада по Україні опадів не очікується. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до +3...+8, на узбережжі Чорного моря буде до +11. Вдень стовпчики покажуть +11...+16, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та в Криму потепління до +19, на високогір'ї Карпат +7...+12.
Погода в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +12...+14
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +16...+18
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +15...+13
- Хмельницький +14...+16
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +12...+14
- Вінниця +15...+17
- Одеса +15...+17
- Миколаїв +14...+16
- Херсон +13...+15
- Сімферополь +14...+16
- Кропивницький +12...+14
- Черкаси +12...+14
- Чернігів +12...+14
- Суми +12...+13
- Полтава +12...+14
- Дніпро +12...+14
- Запоріжжя +12...+14
- Донецьк +11...+13
- Луганськ +10...+12
- Харків +11...+13
Прогноз погоди на 1 листопада / Карта Укргідрометцентру