Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи буде ще бабине літо, а взимку морози до -30: інтерв'ю метеорологині про погоду в Україні

Погода по Україні

Синоптики повідомляють, що 1 листопада по Україні опадів не очікується. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до +3...+8, на узбережжі Чорного моря буде до +11. Вдень стовпчики покажуть +11...+16, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та в Криму потепління до +19, на високогір'ї Карпат +7...+12.

Погода в обласних центрах

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +12...+14
  • Львів +13...+15
  • Івано-Франківськ +16...+18
  • Тернопіль +13...+15
  • Чернівці +15...+13
  • Хмельницький +14...+16
  • Луцьк +12...+14
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +12...+14
  • Вінниця +15...+17
  • Одеса +15...+17
  • Миколаїв +14...+16
  • Херсон +13...+15
  • Сімферополь +14...+16
  • Кропивницький +12...+14
  • Черкаси +12...+14
  • Чернігів +12...+14
  • Суми +12...+13
  • Полтава +12...+14
  • Дніпро +12...+14
  • Запоріжжя +12...+14
  • Донецьк +11...+13
  • Луганськ +10...+12
  • Харків +11...+13

Прогноз погоди на 1 листопада / Карта Укргідрометцентру