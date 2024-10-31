Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода по Україні

Синоптики повідомляють, що 1 листопада по Україні опадів не очікується. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до +3...+8, на узбережжі Чорного моря буде до +11. Вдень стовпчики покажуть +11...+16, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та в Криму потепління до +19, на високогір'ї Карпат +7...+12.

Погода в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +12...+14

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +16...+18

Тернопіль +13...+15

Чернівці +15...+13

Хмельницький +14...+16

Луцьк +12...+14

Рівне +12...+14

Житомир +12...+14

Вінниця +15...+17

Одеса +15...+17

Миколаїв +14...+16

Херсон +13...+15

Сімферополь +14...+16

Кропивницький +12...+14

Черкаси +12...+14

Чернігів +12...+14

Суми +12...+13

Полтава +12...+14

Дніпро +12...+14

Запоріжжя +12...+14

Донецьк +11...+13

Луганськ +10...+12

Харків +11...+13