Поэтому жителям всех областей можно спокойно оставлять зонт дома. Однако он непременно понадобится позже, ведь дождливую осень никто не отменял.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 1 сентября ни в одной из областей дождей не будет. В то же время будет довольно ветрено. Ветер восточный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +14...+19, в южных и восточных областях несколько теплее – там +18...+23. Днем же отметки термометра будут показывать в среднем +27...+32.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +29...+31

Ужгород +28...+30

Львов +27...+29

Ивано-Франковск +27...+29

Тернополь +27...+29

Черновцы +27...+29

Хмельницкий +29...+31

Луцк +27...+29

Ровно +27...+29

Житомир +29...+31

Винница +29...+31

Одесса +28...+30

Николаев +29...+31

Херсон +28...+30

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +29...+31

Черкассы +29...+31

Чернигов +29...+31

Сумы +30...+32

Полтава +30...+32

Днепр +29...+31

Запорожье +30...+32

Донецк +30...+32

Луганск +30...+32

Харьков +30...+32