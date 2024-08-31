Тому жителям всіх областей можна спокійно лишати парасольку вдома. Проте вона неодмінно знадобиться пізніше, адже дощову осінь ніхто не скасовував.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 1 вересня у жодній з областей дощів не буде. Водночас буде доволі вітряно. Вітер східний, північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме +14...+19, у південних і східних областях дещо тепліше – там +18...+23. Вдень же позначки термометра показуватимуть в середньому +27...+32.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +29...+31
- Ужгород +28...+30
- Львів +27...+29
- Івано-Франківськ +27...+29
- Тернопіль +27...+29
- Чернівці +27...+29
- Хмельницький +29...+31
- Луцьк +27...+29
- Рівне +27...+29
- Житомир +29...+31
- Вінниця +29...+31
- Одеса +28...+30
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +28...+30
- Сімферополь +27...+29
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +29...+31
- Чернігів +29...+31
- Суми +30...+32
- Полтава +30...+32
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +30...+32
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +30...+32
- Харків +30...+32
Прогноз погоди на 1 вересня / Укргідрометцентр