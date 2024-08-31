Тому жителям всіх областей можна спокійно лишати парасольку вдома. Проте вона неодмінно знадобиться пізніше, адже дощову осінь ніхто не скасовував.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 1 вересня у жодній з областей дощів не буде. Водночас буде доволі вітряно. Вітер східний, північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +14...+19, у південних і східних областях дещо тепліше – там +18...+23. Вдень же позначки термометра показуватимуть в середньому +27...+32.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +29...+31

Ужгород +28...+30

Львів +27...+29

Івано-Франківськ +27...+29

Тернопіль +27...+29

Чернівці +27...+29

Хмельницький +29...+31

Луцьк +27...+29

Рівне +27...+29

Житомир +29...+31

Вінниця +29...+31

Одеса +28...+30

Миколаїв +29...+31

Херсон +28...+30

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +29...+31

Черкаси +29...+31

Чернігів +29...+31

Суми +30...+32

Полтава +30...+32

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +30...+32

Луганськ +30...+32

Харків +30...+32