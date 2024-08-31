Тому жителям всіх областей можна спокійно лишати парасольку вдома. Проте вона неодмінно знадобиться пізніше, адже дощову осінь ніхто не скасовував.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 1 вересня у жодній з областей дощів не буде. Водночас буде доволі вітряно. Вітер східний, північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +14...+19, у південних і східних областях дещо тепліше – там +18...+23. Вдень же позначки термометра показуватимуть в середньому +27...+32.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +29...+31
  • Ужгород +28...+30
  • Львів +27...+29
  • Івано-Франківськ +27...+29
  • Тернопіль +27...+29
  • Чернівці +27...+29
  • Хмельницький +29...+31
  • Луцьк +27...+29
  • Рівне +27...+29
  • Житомир +29...+31
  • Вінниця +29...+31
  • Одеса +28...+30
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +28...+30
  • Сімферополь +27...+29
  • Кропивницький +29...+31
  • Черкаси +29...+31
  • Чернігів +29...+31
  • Суми +30...+32
  • Полтава +30...+32
  • Дніпро +29...+31
  • Запоріжжя +30...+32
  • Донецьк +30...+32
  • Луганськ +30...+32
  • Харків +30...+32

Прогноз погоди на 1 вересня / Укргідрометцентр