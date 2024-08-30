Начнутся ли в сентябре сильные и затяжные осенние ливни – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Обратите внимание Погода на месяц: будут ли в сентябре жара и затяжные ливни, и возможны ли заморозки и снег

Дожди и грозы в сентябре

Эксперт отметила, что по предварительным расчетам, месячное количество осадков в сентябре ожидается 37 – 76 миллиметров. В Карпатах больше, в частности, 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы.

Между тем средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +15 – +20 градусов, в Карпатах +13 – +14. Кстати, это на 2 градуса выше нормы.

Сентябрь – это переходный месяц от лета к осени, которому присуще снижение температуры и ослабление именно грозовой деятельности, ведь грозы – это летний процесс,

– отметила Диана Кривобок.

Синоптик рассказала, что сильные и затяжные ливни в сентябре не ожидаются. Более того, в первую неделю сентября может вообще не быть осадков.

Читайте также Дожди и грозы накроют несколько областей: где и когда будет лить

Когда будет похолодание