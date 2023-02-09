Так, если днем температура воздуха будет держаться в среднем около 0, то ночью возможен холод до -20. Холоднее всего в это время будет на Западе Украины.

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Прогноз погоды на 10 февраля от Укргидрометцентра

В Западных областях днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +1 градуса. Такие же указатели ожидаются на Севере и Востоке нашего государства. Не намного теплее температура будет и на Юге Украины. Там ожидается до +2 градусов днем.

10 февраля украинцев ожидает переменная облачность по всей территории государства. Также в этот день не прогнозируют ни дождей, ни снегопадов.

Погода в городах Украины

Киев – -1...+1

Ужгород – -1...+1

Львов – -2...0

Ивано-Франковск – -3...-1

Тернополь – -2...0

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -2...0

Чернигов – -1...+1

Сумы – -3...-1

Полтава – -2...0

Днепр – -1...+1

Запорожье – -2...0

Донецк – -2...0

Луганск – -2...0

Харьков – -3...-1



Погода в Украине 10 февраля / Данные Укргидрометцентр