Так, если днем температура воздуха будет держаться в среднем около 0, то ночью возможен холод до -20. Холоднее всего в это время будет на Западе Украины.

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Прогноз погоды на 10 февраля от Укргидрометцентра

В Западных областях днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +1 градуса. Такие же указатели ожидаются на Севере и Востоке нашего государства. Не намного теплее температура будет и на Юге Украины. Там ожидается до +2 градусов днем.

10 февраля украинцев ожидает переменная облачность по всей территории государства. Также в этот день не прогнозируют ни дождей, ни снегопадов.

Погода в городах Украины

  • Киев – -1...+1
  • Ужгород – -1...+1
  • Львов – -2...0
  • Ивано-Франковск – -3...-1
  • Тернополь – -2...0
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – 0...+2
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – -1...+1
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -2...0
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -2...0
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – -2...0
  • Донецк – -2...0
  • Луганск – -2...0
  • Харьков – -3...-1


Погода в Украине 10 февраля / Данные Укргидрометцентр