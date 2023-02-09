Так, якщо вдень температура повітря триматиметься в середньому близько 0, то вночі подекуди можливий холод до -20. Найхолодніше у цей час буде на Заході України.
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Прогноз погоди на 10 лютого від Укргідрометцентру
Загалом у Західних областях вдень температура повітря коливатиметься від -3 до +1 градуса. Такі ж показники очікуються на Півночі та Сході нашої держави. Не значно теплішою температура буде й на Півдні України. Там очікують до +2 градусів вдень.
10 лютого на українців очікує мінлива хмарність по всій території держави. Також у цей день не прогнозують ані дощів, ані снігопадів.
Погода у містах України
- Київ – -1...+1
- Ужгород – -1...+1
- Львів – -2...0
- Івано-Франківськ – -3...-1
- Тернопіль – -2...0
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – 0...+2
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – -1...+1
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -2...0
- Чернігів – -1...+1
- Суми – -3...-1
- Полтава – -2...0
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – -2...0
- Донецьк – -2...0
- Луганськ – -2...0
- Харків – -3...-1
Погода в Україні 10 лютого / Дані Укргідрометцентр