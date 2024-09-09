Тем временем в западных областях будет более осенняя погода.
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Какой будет погода в Украине 10 сентября
В восточных и юго-восточных регионах, а также в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.
Ветер будет преимущественно будет юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.
Температура ночью в целом по стране составит 10 – 15 градусов, на побережье морей до 17 градусов. Тем временем днем в Украине будет от 24 до 29 градусов, а на Прикарпатье и Закарпатье – 17 – 22 градуса.
Всего в областных центрах столбики термометров будут показывать такую температуру:
- Киев +25...+27
- Ужгород +19...+21
- Львов +19...+21
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +24...+26
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +23...+25
- Ровно +24...+26
- Житомир +26...+28
- Винница +26...+28
- Одесса +23...+25
- Николаев +26...+28
- Херсон +26...+28
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +25...+27
- Сумы +24...+26
- Полтава +25...+27
- Днепр +26...+28
- Запорожье +25...+27
- Донецк +23...+25
- Луганск +22...+24
- Харьков +24...+26
Погода в Украине 10 сентября / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на Киевщине
В столице также будет переменная облачность, однако осадков не предвидится. Температура ночью в столице будет 12 – 14 градусов, а днем – 25 – 27 градусов.
Между тем по области будет 10 – 15 градусов ночью и 24 – 29 градусов днем.