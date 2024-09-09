Тим часом у західних областях буде більш осіння погода.

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Якою буде погода в Україні 10 вересня

У східних та південно-східних регіонах, а також у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер буде переважно буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі в цілому по країні становитиме 10 – 15 градусів, на узбережжі морів до 17 градусів. Тим часом вдень в Україні буде від 24 до 29 градусів, а на Прикарпатті та Закарпатті – 17 – 22 градуси.

Загалом в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:

  • Київ +25...+27
  • Ужгород +19...+21
  • Львів +19...+21
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +24...+26
  • Чернівці +23...+25
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +23..+25
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +26...+28
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +26...+28
  • Херсон +26...+28
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +25...+27
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +22..+24
  • Харків +24...+26

Погода в Україні 10 вересня
Погода в Україні 10 вересня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У столиці також буде мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Температура вночі у столиці буде 12 – 14 градусів, а вдень – 25 – 27 градусів.

Тим часом по області буде 10 – 15 градусів вночі та 24 – 29 градусів вдень.