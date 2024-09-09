Тим часом у західних областях буде більш осіння погода.
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Якою буде погода в Україні 10 вересня
У східних та південно-східних регіонах, а також у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не прогнозують.
Вітер буде переважно буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі в цілому по країні становитиме 10 – 15 градусів, на узбережжі морів до 17 градусів. Тим часом вдень в Україні буде від 24 до 29 градусів, а на Прикарпатті та Закарпатті – 17 – 22 градуси.
Загалом в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:
- Київ +25...+27
- Ужгород +19...+21
- Львів +19...+21
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +24...+26
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +23..+25
- Рівне +24...+26
- Житомир +26...+28
- Вінниця +26...+28
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +25...+27
- Суми +24...+26
- Полтава +25...+27
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +22..+24
- Харків +24...+26
Погода в Україні 10 вересня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на Київщині
У столиці також буде мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Температура вночі у столиці буде 12 – 14 градусів, а вдень – 25 – 27 градусів.
Тим часом по області буде 10 – 15 градусів вночі та 24 – 29 градусів вдень.