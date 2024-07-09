Так, в эту среду украинцы будут наблюдать сухую и жаркую погоду. Так, столбики термометров в некоторых регионах будут показывать до +40.

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Прогноз погоды в Украине на 10 июля

Синоптики прогнозируют на среду, 10 июля, сухую жаркую погоду. Только днем на Закарпатье и в северо-восточной части местами может выпасть кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет северо-восточный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью будет в пределах от +20 до +25, днем ожидается сильная жара +35 – +39.

На Николаевщине и Херсонщине местами чрезвычайная жара 40 градусов тепла,

– прогнозируют синоптики.

На остальной территории ночью температура будет колебаться в пределах +17 – +22, а днем от +29 до +34.

Температура в регионах Украины:

Киев +31...+33,

Ужгород +31...+33,

Львов +30...+32,

Ивано-Франковск +29...+31,

Тернополь +30...+32,

Черновцы +29...+31,

Хмельницкий +30...+32,

Луцк +29...+31,

Ровно +30...+32,

Житомир +30...+32,

Винница +32...+34,

Одесса +34...+36,

Николаев +38...+40,

Херсон +39...+41,

Симферополь +34...+36,

Кропивницкий +33...+35,

Черкассы +32...+34,

Чернигов +31...+33,

Сумы +31...+33,

Полтава +32...+34,

Днепр +35...+37,

Запорожье +36...+38,

Донецк +34...+36,

Луганск +33...+35,

Харьков +34...+36.



Погода в Украине на 10 июля / Карта "Укргидрометцентра"