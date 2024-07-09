Так, в эту среду украинцы будут наблюдать сухую и жаркую погоду. Так, столбики термометров в некоторых регионах будут показывать до +40.
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Прогноз погоды в Украине на 10 июля
Синоптики прогнозируют на среду, 10 июля, сухую жаркую погоду. Только днем на Закарпатье и в северо-восточной части местами может выпасть кратковременный дождь, гроза.
Ветер будет северо-восточный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью будет в пределах от +20 до +25, днем ожидается сильная жара +35 – +39.
На Николаевщине и Херсонщине местами чрезвычайная жара 40 градусов тепла,
– прогнозируют синоптики.
На остальной территории ночью температура будет колебаться в пределах +17 – +22, а днем от +29 до +34.
Температура в регионах Украины:
- Киев +31...+33,
- Ужгород +31...+33,
- Львов +30...+32,
- Ивано-Франковск +29...+31,
- Тернополь +30...+32,
- Черновцы +29...+31,
- Хмельницкий +30...+32,
- Луцк +29...+31,
- Ровно +30...+32,
- Житомир +30...+32,
- Винница +32...+34,
- Одесса +34...+36,
- Николаев +38...+40,
- Херсон +39...+41,
- Симферополь +34...+36,
- Кропивницкий +33...+35,
- Черкассы +32...+34,
- Чернигов +31...+33,
- Сумы +31...+33,
- Полтава +32...+34,
- Днепр +35...+37,
- Запорожье +36...+38,
- Донецк +34...+36,
- Луганск +33...+35,
- Харьков +34...+36.
Погода в Украине на 10 июля / Карта "Укргидрометцентра"