Так, в цю середу українці спостерігатимуть суху і спекотну погоду. Так, стовпчики термометрів у деяких регіонах показуватимуть до +40.
Дивіться також Синоптики попередили українців про надзвичайну спеку
Прогноз погоди в Україні на 10 липня
Синоптики прогнозують на середу, 10 липня, суху спекотну погоду. Лише вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями може випасти короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде північно-східний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі буде в межах від +20 до +25, вдень очікується сильна спека +35 – +39.
На Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40 градусів тепла,
– прогнозують синоптики.
На решта території вночі температура буде коливатися в межах +17 – +22, а вдень від +29 до +34.
Температура у регіонах України:
- Київ +31...+33,
- Ужгород +31...+33,
- Львів +30...+32,
- Івано-Франківськ +29...+31,
- Тернопіль +30...+32,
- Чернівці +29...+31,
- Хмельницький +30...+32,
- Луцьк +29...+31,
- Рівне +30...+32,
- Житомир +30...+32,
- Вінниця +32...+34,
- Одеса +34...+36,
- Миколаїв +38...+40,
- Херсон +39...+41,
- Сімферополь +34...+36,
- Кропивницький +33...+35,
- Черкаси +32...+34,
- Чернігів +31...+33,
- Суми +31...+33,
- Полтава +32...+34,
- Дніпро +35...+37,
- Запоріжжя +36...+38,
- Донецьк +34...+36,
- Луганськ +33...+35,
- Харків +34...+36.
Погода в Україні на 10 липня / Карта "Укргідрометцентру"