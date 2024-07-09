Так, в цю середу українці спостерігатимуть суху і спекотну погоду. Так, стовпчики термометрів у деяких регіонах показуватимуть до +40.

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Прогноз погоди в Україні на 10 липня

Синоптики прогнозують на середу, 10 липня, суху спекотну погоду. Лише вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями може випасти короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде північно-східний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі буде в межах від +20 до +25, вдень очікується сильна спека +35 – +39.

На Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40 градусів тепла,

– прогнозують синоптики.

На решта території вночі температура буде коливатися в межах +17 – +22, а вдень від +29 до +34.

Температура у регіонах України:

Київ +31...+33,

Ужгород +31...+33,

Львів +30...+32,

Івано-Франківськ +29...+31,

Тернопіль +30...+32,

Чернівці +29...+31,

Хмельницький +30...+32,

Луцьк +29...+31,

Рівне +30...+32,

Житомир +30...+32,

Вінниця +32...+34,

Одеса +34...+36,

Миколаїв +38...+40,

Херсон +39...+41,

Сімферополь +34...+36,

Кропивницький +33...+35,

Черкаси +32...+34,

Чернігів +31...+33,

Суми +31...+33,

Полтава +32...+34,

Дніпро +35...+37,

Запоріжжя +36...+38,

Донецьк +34...+36,

Луганськ +33...+35,

Харків +34...+36.



Погода в Україні на 10 липня / Карта "Укргідрометцентру"