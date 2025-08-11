Укр Рус
11 августа, 16:03
До +29, в 2 областях ожидаются дожди: прогноз погоды на 12 августа

Ирина Марцияш

Во вторник, 12 августа, в Украине будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют осадки лишь в нескольких регионах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 12 августа?

Синоптики прогнозируют, что будет без осадков, только на Харьковщине и Луганщине днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет преимущественно северо-западный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет +9 – +14°, на юге и юго-востоке страны 14 – 19 градусов тепла. Днем ожидается + 20 – +25, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях 24 – 29 градусов тепла.

Какую погоду прогнозируют в городах Украины?

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +22...+24;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +27...+29;
  • Симферополь +27...+29;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +21...+23;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +23...+25.


Погода в Украине на 12 августа / Карта Укргидрометцентр