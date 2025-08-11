11 августа, 16:03
До +29, в 2 областях ожидаются дожди: прогноз погоды на 12 августа
Во вторник, 12 августа, в Украине будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют осадки лишь в нескольких регионах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 12 августа?
Синоптики прогнозируют, что будет без осадков, только на Харьковщине и Луганщине днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
Ветер будет преимущественно северо-западный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет +9 – +14°, на юге и юго-востоке страны 14 – 19 градусов тепла. Днем ожидается + 20 – +25, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях 24 – 29 градусов тепла.
Какую погоду прогнозируют в городах Украины?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Винница +23...+25;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +27...+29;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +23...+25.