Во вторник, 12 августа, в Украине будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют осадки лишь в нескольких регионах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 12 августа?

Синоптики прогнозируют, что будет без осадков, только на Харьковщине и Луганщине днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет преимущественно северо-западный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет +9 – +14°, на юге и юго-востоке страны 14 – 19 градусов тепла. Днем ожидается + 20 – +25, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях 24 – 29 градусов тепла.

Какую погоду прогнозируют в городах Украины?

Киев +22...+24;

Ужгород +26...+28;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +22...+24;

Винница +23...+25;

Одесса +27...+29;

Николаев +26...+28;

Херсон +27...+29;

Симферополь +27...+29;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +21...+23;

Сумы +21...+23;

Полтава +23...+25;

Днепр +26...+28;

Запорожье +26...+28;

Донецк +24...+26;

Луганск +21...+23;

Харьков +23...+25.



Погода в Украине на 12 августа / Карта Укргидрометцентр