В Украину вернулся холод, на большей части Украины температура ночью будет показывать "минусовые отметки". Теплее всего будет в самом западном регионе нашей страны – на Закарпатье.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 12 марта на Правобережье будет облачно, на остальной же территории ожидается переменная облачность. В то же время ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и Херсонщине дождь – местами даже с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

При этом ветер будет веять с юго-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в западных областях порывы ветра – до 15 – 20 метров в секунду.

Отмечается, что температура ночью на Западе, в юго-западных областях и в Крыму будет достигать всего 0 – 5 градусов тепла. На остальной территории будет еще прохладнее – до 1 – 6 градусов мороза. Жители северо-востока страны должны ожидать до 9 градусов мороза.

Днем же температура по Украине в среднем будет достигать 2 – 7 градусов тепла. Немного теплее будет в Крыму – до 11 градусов, а также на Закарпатье. Там ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем 9 – 14 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +3...+5

Ужгород +11...+13

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +4...+6

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +4...+6

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +4...+6

Винница +4...+6

Одесса +5...+7

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +4...+6

Чернигов +4...+6

Сумы +4...+6

Полтава +4...+6

Днепр +5...+7

Запорожье +5...+7

Донецк +5...+7

Луганск +4...+6

Харьков +4...+6