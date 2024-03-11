В Украину вернулся холод, на большей части Украины температура ночью будет показывать "минусовые отметки". Теплее всего будет в самом западном регионе нашей страны – на Закарпатье.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 12 марта на Правобережье будет облачно, на остальной же территории ожидается переменная облачность. В то же время ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и Херсонщине дождь – местами даже с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

При этом ветер будет веять с юго-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в западных областях порывы ветра – до 15 – 20 метров в секунду.

Отмечается, что температура ночью на Западе, в юго-западных областях и в Крыму будет достигать всего 0 – 5 градусов тепла. На остальной территории будет еще прохладнее – до 1 – 6 градусов мороза. Жители северо-востока страны должны ожидать до 9 градусов мороза.

Днем же температура по Украине в среднем будет достигать 2 – 7 градусов тепла. Немного теплее будет в Крыму – до 11 градусов, а также на Закарпатье. Там ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем 9 – 14 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +3...+5
  • Ужгород +11...+13
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +7...+9
  • Тернополь +4...+6
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +4...+6
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +4...+6
  • Винница +4...+6
  • Одесса +5...+7
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +4...+6
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +5...+7
  • Донецк +5...+7
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +4...+6

Погода на 12 марта

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / Укргидрометцентр