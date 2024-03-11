В Україну повернувся холод, на переважній частині Україні температура вночі показуватиме "мінусові позначки". Найтепліше буде у найзахіднішому регіоні нашої країни – на Закарпатті.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 12 березня на Правобережжі буде хмарно, на решті ж території очікується мінлива хмарність. Водночас у вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі та Херсонщині дощ – місцями навіть з мокрим снігом. На решті території без опадів.
При цьому вітер віятиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, у західних областях пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду.
Зазначається, що температура вночі на Заході, в південно-західних областях та в Криму сягатиме всього 0 – 5 градусів тепла. На решті території буде ще прохолодніше – до 1 – 6 градусів морозу. Жителі північного сходу країни мають очікувати до 9 градусів морозу.
Вдень же температура по Україні в середньому сягатиме 2 – 7 градусів тепла. Трохи тепліше буде в Криму – до 11 градусів, а також на Закарпатті. Там вночі буде 4 – 9 градусів тепла, вдень 9 – 14 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +3...+5
- Ужгород +11...+13
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +7...+9
- Тернопіль +4...+6
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +4...+6
- Луцьк +5...+7
- Рівне +5...+7
- Житомир +4...+6
- Вінниця +4...+6
- Одеса +5...+7
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +4...+6
- Чернігів +4...+6
- Суми +4...+6
- Полтава +4...+6
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +4...+6
- Харків +4...+6
Прогноз погоди в Україні на 12 березня / Укргідрометцентр