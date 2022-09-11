На Западе и на Севере синоптики прогнозируют дожди. Тем временем в Центре и Юге обещают грозы. На Востоке и в Крыму будет дождь.

К теме В сентябре в нескольких областях Украины выпадет снег: куда придет зима

Прохладнее всего будет на Западе. Там в некоторых областях температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов. Теплее всего – на Юге и в Крыму. Синоптики прогнозируют там +19…+21 градус.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко рассказала, что неделя начнется с циклона Пегги. Именно благодаря ему в Украине будут дожди. В то же время это только начало осени. Настоящий холод встречать еще рано.

Ветер будет усиливаться к отдельным штормовым порывам на Западе и Востоке Украины, на остальной территории угомонится, будет максимум умеренный. В Киеве понедельник будет влажным, облачным с периодическими дождями. В течение дня воздух не обещает столице тепла, – заявила Диденко.

Она отметила, что в Киеве температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +15...+17

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +17...+19

Днепр – +19...+21

Запорожье – +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +13...+15



Погода в Украине 12 сентября / Карта Укргидрометцентра