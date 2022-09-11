На Заході та Півночі синоптики прогнозують дощі. Тим часом у Центрі та Півдні обіцяють грози. На Сході та у Криму дощитиме.

Зауважте У вересні в кількох областях України випаде сніг: куди завітає зима

Найпрохолодніше буде на Заході. Там у деяких областях температура повітря прогріється лише до +11...+13 градусів. Найтепліше – на Півдні та у Криму. Синоптики прогнозують там +19...+21 градус.

Прогноз Синоптикині Діденко

Наталка Діденко розповіла, що тиждень розпочнеться з циклона Пеггі. Саме йому Україна завдячуватиме дощами. Водночас це лише початок осені. Справжній холод зустрічати ще рано.

Вітер посилюватиметься до окремих штормових поривів на Заході та Сході України, на решті території вгомониться, максимум помірний. У Києві понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами. Протягом дня повітря не обіцяє столиці тепла, – заявила Діденко.

Вона зауважила, що у Києві температура повітря прогріється максимально до +14 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +15...+17

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +13...+15

Вінниця – +14...+16

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +17...+19

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +13...+15



Погода в Україні 12 вересня / Карта Укргідрометцентру