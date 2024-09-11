Синоптики прогнозируют на несколько градусов теплую погоду на Востоке, однако в других областях сохранится температура 11 сентября или будет на несколько градусов холоднее.

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Какой будет погода в регионах

В Украине, кроме Восточных областей, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, с переходом на Западе страны на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду,
– заявили синоптики.

По их данным, температура в Украине будет:

  • в Западных областях ночью – 10 – 15 градусов тепла, днем – 19 – 24 градуса,
  • на остальной территории – ночью 14 – 19 градусов, днем 23 – 28 градусов, на Востоке страны – до 31 градуса тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют кратковременный дождь, днем – местами грозу. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду,
– заявили синоптики.

Они уточнили, что температура ночью составит 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. В Киеве ночью будет 16 – 18 градусов тепла, днем 25 – 27 градусов.

Какая погода будет в городах Украины

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +21...+23
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +21...+23
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +22...+24
  • Хмельницкий +21...+23
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +23...+25
  • Винница +23...+25
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +27...+29
  • Полтава +27...+29
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +29...+31
  • Луганск +29...+31
  • Харьков +28...+30

Погода в Украине 12 сентября 2024 года
Погода в Украине на 12 сентября / Инфографика Укргидрометцентра