Синоптики прогнозують на декілька градусів теплішу погоду на Сході, проте в інших областях збережеться температура 11 вересня або буде на декілька градусів холодніше.
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Якою буде погода в регіонах
В Україні, крім Східних областей, короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер Південно-Східний, з переходом на Заході країни на Північно-Західний, 7 – 12 метрів за секунду,
– заявили синоптики.
За їхніми даними, температура в Україні буде:
- у Західних областях вночі – 10 – 15 градусів тепла, вдень – 19 – 24 градуси,
- на решті території – вночі 14 – 19 градусів, вдень 23 – 28 градусів, на Сході країни – до 31 градуса тепла.
У Київській області буде хмарно з проясненнями. В регіоні прогнозують короткочасний дощ, вдень – місцями грозу. Вітер Південно-Східний, 7 – 12 метрів за секунду,
– заявили синоптики.
Вони уточнили, що температура вночі становитиме 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. У Києві вночі буде 16 – 18 градусів тепла, вдень 25 – 27 градусів.
Яка погода буде в містах України
- Київ +25...+27
- Ужгород +21...+23
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +21..+23
- Луцьк +20..+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +23...+25
- Вінниця +23...+25
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +25...+27
- Суми +27...+29
- Полтава +27...+29
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +27..+29
- Донецьк +29...+31
- Луганськ +29..+31
- Харків +28...+30
Погода в Україні на 12 вересня / Інфографіка Укргідрометцентр