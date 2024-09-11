Синоптики прогнозують на декілька градусів теплішу погоду на Сході, проте в інших областях збережеться температура 11 вересня або буде на декілька градусів холодніше.

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Якою буде погода в регіонах

В Україні, крім Східних областей, короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер Південно-Східний, з переходом на Заході країни на Північно-Західний, 7 – 12 метрів за секунду,
– заявили синоптики.

За їхніми даними, температура в Україні буде:

  • у Західних областях вночі – 10 – 15 градусів тепла, вдень – 19 – 24 градуси,
  • на решті території – вночі 14 – 19 градусів, вдень 23 – 28 градусів, на Сході країни – до 31 градуса тепла.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. В регіоні прогнозують короткочасний дощ, вдень – місцями грозу. Вітер Південно-Східний, 7 – 12 метрів за секунду,
– заявили синоптики.

Вони уточнили, що температура вночі становитиме 14 – 19 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. У Києві вночі буде 16 – 18 градусів тепла, вдень 25 – 27 градусів.

Яка погода буде в містах України

  • Київ +25...+27
  • Ужгород +21...+23
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +21...+23
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +22...+24
  • Хмельницький +21..+23
  • Луцьк +20..+22
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +23...+25
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +27...+29
  • Полтава +27...+29
  • Дніпро +27...+29
  • Запоріжжя +27..+29
  • Донецьк +29...+31
  • Луганськ +29..+31
  • Харків +28...+30

Погода в Україні 12 вересня 2024 року
Погода в Україні на 12 вересня / Інфографіка Укргідрометцентр