В общем, синоптики предупредили о том, что в Украине будет облачно. Ночью и утром в большинстве областях будет туман, а на дорогах – гололедица.

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Прогноз погоды на среду 13 декабря

В Укргидрометцентре предупредили, что в восточных областях выпадет умеренный снег. А вот на юго-востоке ночью следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица и налипание мокрого снега.

Вместо этого в западных областях будет падать умеренный дождь (а в Карпатах – мокрый снег). На остальной территории существенных осадков не предполагается.

Между тем, ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла, а в Закарпатье и юге страны днем будет 5 – 10 градусов тепла.

В восточных областях будет холоднее всего – ночью и днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Предупреждение от синоптиков! Ночью и с утра 13 декабря в Украине будет туман, видимость 200 – 500 метров. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Синоптики объявили I уровень опасности.

Погода в Киеве

В Киеве будет облачно, но без существенных осадков. Ночью и утром будет туман, а на дорогах местами гололедица.

Температура в Киеве ночью составит 0 – 2 градуса мороза, а днем 1 – 3 градуса тепла. Тем временем в области ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Погода в областных центрах 13 декабря

Киев – 1...+3

Ужгород – +6...+8

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3..+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +3...+10

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +6...+8

Донецк – -1...+1

Луганск – -5...-3

Харьков – 0...-2



Погода в Украине 13 декабря / Укргидрометцентр