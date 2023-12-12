В общем, синоптики предупредили о том, что в Украине будет облачно. Ночью и утром в большинстве областях будет туман, а на дорогах – гололедица.

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Прогноз погоды на среду 13 декабря

В Укргидрометцентре предупредили, что в восточных областях выпадет умеренный снег. А вот на юго-востоке ночью следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица и налипание мокрого снега.

Вместо этого в западных областях будет падать умеренный дождь (а в Карпатах – мокрый снег). На остальной территории существенных осадков не предполагается.

Между тем, ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла, а в Закарпатье и юге страны днем будет 5 – 10 градусов тепла.

В восточных областях будет холоднее всего – ночью и днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Погода в Киеве

В Киеве будет облачно, но без существенных осадков. Ночью и утром будет туман, а на дорогах местами гололедица.

Температура в Киеве ночью составит 0 – 2 градуса мороза, а днем 1 – 3 градуса тепла. Тем временем в области ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Погода в областных центрах 13 декабря

  • Киев – 1...+3
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +3..+5
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +2…+4
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +7...+9
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +3...+10
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +6...+8
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -5...-3
  • Харьков – 0...-2

Прогноз погоды на 13 декабря.
Погода в Украине 13 декабря / Укргидрометцентр