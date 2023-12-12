Загалом синоптики попередили про те, що в Україні буде хмарно. Вночі та зранку у більшості областях буде туман, а на дорогах – ожеледиця.

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Прогноз погоди на середу 13 грудня

В Укргідрометцентрі попередили, що у східних областях випаде помірний сніг. А ось на південному сході вночі слід очікувати невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Натомість у західних областях падатиме помірний дощ (а в Карпатах – мокрий сніг). На решті території істотних опадів не передбачається.

Тим часом вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла, а на Закарпатті та півдні країни вдень буде 5 – 10 градусів тепла.

У східних областях буде найхолодніше – вночі та вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.

Попередження від синоптиків! Вночі та зранку 13 грудня в Україні буде туман, видимість 200 – 500 метрів. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Синоптики оголосили I рівень небезпечності.

Погода у Києві

У Києві буде хмарно, однак без істотних опадів. Вночі та зранку буде туман, а на дорогах місцями ожеледиця.

Температура у Києві вночі становитиме 0 – 2 градусів морозу, а вдень 1 – 3 градуси тепла. Тим часом в області вночі буде 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Погода в обласних центрах 13 грудня

Київ – 1...+3

Ужгород – +6...+8

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3..+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +3...+10

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -5...-3

Харків – 0...-2



Погода в Україні 13 грудня / Укргідрометцентр