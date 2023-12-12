Загалом синоптики попередили про те, що в Україні буде хмарно. Вночі та зранку у більшості областях буде туман, а на дорогах – ожеледиця.

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Прогноз погоди на середу 13 грудня

В Укргідрометцентрі попередили, що у східних областях випаде помірний сніг. А ось на південному сході вночі слід очікувати невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Натомість у західних областях падатиме помірний дощ (а в Карпатах – мокрий сніг). На решті території істотних опадів не передбачається.

Тим часом вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла, а на Закарпатті та півдні країни вдень буде 5 – 10 градусів тепла.

У східних областях буде найхолодніше – вночі та вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.

Погода у Києві

У Києві буде хмарно, однак без істотних опадів. Вночі та зранку буде туман, а на дорогах місцями ожеледиця.

Температура у Києві вночі становитиме 0 – 2 градусів морозу, а вдень 1 – 3 градуси тепла. Тим часом в області вночі буде 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Погода в обласних центрах 13 грудня

  • Київ – 1...+3
  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – +3...+5
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +3..+5
  • Чернівці – +3...+5
  • Хмельницький – +2…+4
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – +3...+5
  • Вінниця – +3...+5
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +6...+8
  • Херсон – +7...+9
  • Сімферополь – +8...+10
  • Кропивницький – +3...+10
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Дніпро – +2...+4
  • Запоріжжя – +6...+8
  • Донецьк – -1...+1
  • Луганськ – -5...-3
  • Харків – 0...-2

Прогноз погоди на 13 грудня
Погода в Україні 13 грудня / Укргідрометцентр