В части регионов возможен дождь, поэтому жителям этих мест стоит позаботиться о влагонепроницаемой одежде или зонте. Также осторожным следует быть водителям на дорогах – из-за угрозы гололедицы.

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Какая будет погода в регионах Украины.

Синоптики прогнозируют 15 декабря облачную погоду, местами возможны осадки. Ночью в северо-восточных областях небольшой снег, в южных и юго-восточных областях дождь и мокрый снег. Кроме этого днем на Прикарпатье, в Карпатах и восточных областях стоит ожидать небольшой мокрый снег, местами гололедица и налипание мокрого снега.

На остальных территориях без существенных осадков, однако метеорологи предупреждают об гололедице на дорогах страны – кроме Юга. Ветер будет двигаться с северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура в большинстве областей ночью и днем будет достигать от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южной части украинцы могут ожидать до 2 – 7 градусов тепла.

Погодные условия в столице

Во вторник жителям Киевской области следует рассчитывать на облачную погоду, однако без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер, как и на остальных территориях Украины, будет дуть с северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ночью 1 – 3 градуса мороза, днем около 0 градусов.

Какая будет температура в областных центрах

Киев – -1..+1

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...-2

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +1...+3

Харьков – -1...+1

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