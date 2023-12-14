У частині регіонів можливий дощ, тому жителям цих місць варто подбати про вологонепроникний одяг чи парасольку. Також обережним варто бути водіям на дорогах – через загрозу ожеледиці.
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Якою буде погода в регіонах України
Синоптики прогнозують 15 грудня хмарну погоду, подекуди можливі опади. Вночі у північно-східних областях помірний сніг, у південних та південно-східних областях дощ та мокрий сніг. Окрім цього вдень на Прикарпатті, в Карпатах та східних областях варто очікувати на невеликий мокрий сніг, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.
На решті територій без істотних опадів, однак метеорологи попереджають про ожеледицю на дорогах країни – окрім Півдня. Вітер рухатиметься з північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура в більшості областей вночі та вдень сягатиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південній частині українці можуть очікувати до 2 – 7 градусів тепла.
Погодні умови у столиці
У вівторок жителям Київської області варто розраховувати на хмарну погоду, однак без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер як і на решті територій України віятиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура по області вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві вночі 1 – 3 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ – -1..+1
- Ужгород – -1...+1
- Львів – -1...+1
- Івано-Франківськ – -1...+1
- Тернопіль – -1...+1
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +4...+6
- Миколаїв – +4...+6
- Херсон – +4...+6
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – 0...-2
- Суми – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – +1...+3
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – +3...+5
- Луганськ – +1...+3
- Харків – -1...+1
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Погода в Україні 15 грудня / Укргідрометцентр