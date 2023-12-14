У частині регіонів можливий дощ, тому жителям цих місць варто подбати про вологонепроникний одяг чи парасольку. Також обережним варто бути водіям на дорогах – через загрозу ожеледиці.

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Якою буде погода в регіонах України

Синоптики прогнозують 15 грудня хмарну погоду, подекуди можливі опади. Вночі у північно-східних областях помірний сніг, у південних та південно-східних областях дощ та мокрий сніг. Окрім цього вдень на Прикарпатті, в Карпатах та східних областях варто очікувати на невеликий мокрий сніг, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

На решті територій без істотних опадів, однак метеорологи попереджають про ожеледицю на дорогах країни – окрім Півдня. Вітер рухатиметься з північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура в більшості областей вночі та вдень сягатиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південній частині українці можуть очікувати до 2 – 7 градусів тепла.

Погодні умови у столиці

У вівторок жителям Київської області варто розраховувати на хмарну погоду, однак без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер як і на решті територій України віятиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві вночі 1 – 3 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ – -1..+1

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...-2

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +1...+3

Харків – -1...+1

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