Кратковременные дожди также могут сопровождаться грозами. Впрочем, не стоит расстраиваться, ведь в некоторых регионах столбики термометров несколько поднимутся вверх.

К теме Когда и в каких областях на этой неделе еще будут заморозки

Какой будет погода в Украине

В среду, 15 мая, погода снова будет облачной на большинстве территорий Украины. В юго-восточной части страны (Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях) синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами – грозы. На остальной территории без осадков.

Ночью снова возможны заморозки на поверхности почвы. Как прогнозируют синоптики, столбики термометров в западных и северных областях опустят до 0...+5 градусов. Из-за этого в ряде областей объявили І уровень опасности.



Области, в которых ночью возможны заморозки / Карта Укргидрометцентра

На остальной территории Украины ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов. Днем в большинстве областей прогнозируют от +11 до +16 градусов. Теплее будет на Закарпатье – там столбики термометров покажут до +21 градуса.

В большинстве западных, центральных, восточных, Киевской и Одесской областях в среду, 15 мая, также прогнозируют пожарную опасность.



Пожарная опасность 15 мая / Карта Укргидрометцентра

В среду, 15 мая, сильного ветра не прогнозируют. По словам синоптиков, ветер будет преимущественно северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве и области ночью и днем осадков не прогнозируют, но будет наблюдаться переменная облачность. Ночью на Киевщине столбики термометров опустят до +1...+6 градусов, а днем поднимутся до +11...+16 градусов. Ночью 15 мая в Киевской области на поверхности почвы также возможны заморозки от 0 до +5 градусов.

В самом Киеве ночью будет теплее – +4...+6 градусов, а днем – до +15 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +14...+16,

Ужгород – +17...+20,

Львов – +15...+17,

Ивано-Франковск – +15...+17,

Тернополь – +14...+16,

Черновцы – +15...+17,

Хмельницкий – +14...+16,

Луцк – +14...+16,

Ровно – +14...+16,

Житомир – +13...+15,

Винница – +14...+16,

Одесса – +16...+18,

Николаев – +15...+17,

Херсон – +14...+16,

Симферополь – +14...+16,

Кропивницкий – +14...+16,

Черкассы – +14...+16,

Чернигов – +12...+14,

Сумы – +13...+15,

Полтава – +13...+15,

Днепр – +14...+16,

Запорожье – +13...+15,

Донецк – +12...+14,

Луганск – +14...+16,

Харьков – +13...+15.



Погода в Украине 15 мая / Карта Укргидрометцентра