Кратковременные дожди также могут сопровождаться грозами. Впрочем, не стоит расстраиваться, ведь в некоторых регионах столбики термометров несколько поднимутся вверх.
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Какой будет погода в Украине
В среду, 15 мая, погода снова будет облачной на большинстве территорий Украины. В юго-восточной части страны (Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях) синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами – грозы. На остальной территории без осадков.
Ночью снова возможны заморозки на поверхности почвы. Как прогнозируют синоптики, столбики термометров в западных и северных областях опустят до 0...+5 градусов. Из-за этого в ряде областей объявили І уровень опасности.
Области, в которых ночью возможны заморозки / Карта Укргидрометцентра
На остальной территории Украины ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов. Днем в большинстве областей прогнозируют от +11 до +16 градусов. Теплее будет на Закарпатье – там столбики термометров покажут до +21 градуса.
В большинстве западных, центральных, восточных, Киевской и Одесской областях в среду, 15 мая, также прогнозируют пожарную опасность.
Пожарная опасность 15 мая / Карта Укргидрометцентра
В среду, 15 мая, сильного ветра не прогнозируют. По словам синоптиков, ветер будет преимущественно северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
Погода в Киеве
В Киеве и области ночью и днем осадков не прогнозируют, но будет наблюдаться переменная облачность. Ночью на Киевщине столбики термометров опустят до +1...+6 градусов, а днем поднимутся до +11...+16 градусов. Ночью 15 мая в Киевской области на поверхности почвы также возможны заморозки от 0 до +5 градусов.
В самом Киеве ночью будет теплее – +4...+6 градусов, а днем – до +15 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +14...+16,
- Ужгород – +17...+20,
- Львов – +15...+17,
- Ивано-Франковск – +15...+17,
- Тернополь – +14...+16,
- Черновцы – +15...+17,
- Хмельницкий – +14...+16,
- Луцк – +14...+16,
- Ровно – +14...+16,
- Житомир – +13...+15,
- Винница – +14...+16,
- Одесса – +16...+18,
- Николаев – +15...+17,
- Херсон – +14...+16,
- Симферополь – +14...+16,
- Кропивницкий – +14...+16,
- Черкассы – +14...+16,
- Чернигов – +12...+14,
- Сумы – +13...+15,
- Полтава – +13...+15,
- Днепр – +14...+16,
- Запорожье – +13...+15,
- Донецк – +12...+14,
- Луганск – +14...+16,
- Харьков – +13...+15.
Погода в Украине 15 мая / Карта Укргидрометцентра