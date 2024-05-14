Кратковременные дожди также могут сопровождаться грозами. Впрочем, не стоит расстраиваться, ведь в некоторых регионах столбики термометров несколько поднимутся вверх.

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Какой будет погода в Украине

В среду, 15 мая, погода снова будет облачной на большинстве территорий Украины. В юго-восточной части страны (Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях) синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами – грозы. На остальной территории без осадков.

Ночью снова возможны заморозки на поверхности почвы. Как прогнозируют синоптики, столбики термометров в западных и северных областях опустят до 0...+5 градусов. Из-за этого в ряде областей объявили І уровень опасности.

Области, в которых ночью возможны заморозки
Области, в которых ночью возможны заморозки / Карта Укргидрометцентра

На остальной территории Украины ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов. Днем в большинстве областей прогнозируют от +11 до +16 градусов. Теплее будет на Закарпатье – там столбики термометров покажут до +21 градуса.

В большинстве западных, центральных, восточных, Киевской и Одесской областях в среду, 15 мая, также прогнозируют пожарную опасность.

Пожарная опасность 15 мая
Пожарная опасность 15 мая / Карта Укргидрометцентра

В среду, 15 мая, сильного ветра не прогнозируют. По словам синоптиков, ветер будет преимущественно северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве и области ночью и днем осадков не прогнозируют, но будет наблюдаться переменная облачность. Ночью на Киевщине столбики термометров опустят до +1...+6 градусов, а днем поднимутся до +11...+16 градусов. Ночью 15 мая в Киевской области на поверхности почвы также возможны заморозки от 0 до +5 градусов.

В самом Киеве ночью будет теплее – +4...+6 градусов, а днем – до +15 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +14...+16,
  • Ужгород – +17...+20,
  • Львов – +15...+17,
  • Ивано-Франковск – +15...+17,
  • Тернополь – +14...+16,
  • Черновцы – +15...+17,
  • Хмельницкий – +14...+16,
  • Луцк – +14...+16,
  • Ровно – +14...+16,
  • Житомир – +13...+15,
  • Винница – +14...+16,
  • Одесса – +16...+18,
  • Николаев – +15...+17,
  • Херсон – +14...+16,
  • Симферополь – +14...+16,
  • Кропивницкий – +14...+16,
  • Черкассы – +14...+16,
  • Чернигов – +12...+14,
  • Сумы – +13...+15,
  • Полтава – +13...+15,
  • Днепр – +14...+16,
  • Запорожье – +13...+15,
  • Донецк – +12...+14,
  • Луганск – +14...+16,
  • Харьков – +13...+15.

Погода в Украине 15 мая
Погода в Украине 15 мая / Карта Укргидрометцентра