Короткочасні дощі також можуть супроводжуватися грозами. Втім, не варто засмучуватися, адже в деяких регіонах стовпчики термометрів дещо піднімуться вверх.

До теми Коли й у яких областях цього тижня ще будуть заморозки

Якою буде погода в Україні

У середу, 15 травня, погода знову буде хмарною на більшості територій України. У південно-східній частині країни (Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях) синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями – грози. На решті території без опадів.

Уночі знову можливі заморозки на поверхні ґрунту. Як прогнозують синоптики, стовпчики термометрів в західних і північних областях опустять до 0...+5 градусів. Через це в низці областей оголосили І рівень небезпечності.



Області, у яких вночі можливі заморозки / Карта Укргідрометцентру

На решті територій України вночі стовпчики термометрів опустяться до +4...+9 градусів. Вдень в більшості областях прогнозують від +11 до +16 градусів. Тепліше буде на Закарпатті – там стовпчики термометрів покажуть до +21 градуса.

У більшості західних, центральних, східних, Київській та Одеській областях у середу, 15 травня, також прогнозують пожежну небезпеку.



Пожежна небезпека 15 травня / Карта Укргідрометцентру

У середу, 15 травня, сильного вітру не прогнозують. За словами синоптиків, вітер буде переважно північно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Погода в Києві

У Києві та області вночі та вдень опадів не прогнозують, але спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі на Київщині стовпчики термометрів опустять до +1...+6 градусів, а вдень підіймуться до +11...+16 градусів. Вночі 15 травня в Київській області на поверхні ґрунту також можливі заморозки від 0 до +5 градусів.

У самому Києві вночі буде тепліше – +4...+6 градусів, а вдень – до +15 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +14...+16,

Ужгород – +17...+20,

Львів – +15...+17,

Івано-Франківськ – +15...+17,

Тернопіль – +14...+16,

Чернівці – +15...+17,

Хмельницький – +14...+16,

Луцьк – +14...+16,

Рівне – +14...+16,

Житомир – +13...+15,

Вінниця – +14...+16,

Одеса – +16...+18,

Миколаїв – +15...+17,

Херсон – +14...+16,

Сімферополь – +14...+16,

Кропивницький – +14...+16,

Черкаси – +14...+16,

Чернігів – +12...+14,

Суми – +13...+15,

Полтава – +13...+15,

Дніпро – +14...+16,

Запоріжжя – +13...+15,

Донецьк – +12...+14,

Луганськ – +14...+16,

Харків – +13...+15.



Погода в Україні 15 травня / Карта Укргідрометцентру