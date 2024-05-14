Короткочасні дощі також можуть супроводжуватися грозами. Втім, не варто засмучуватися, адже в деяких регіонах стовпчики термометрів дещо піднімуться вверх.
До теми Коли й у яких областях цього тижня ще будуть заморозки
Якою буде погода в Україні
У середу, 15 травня, погода знову буде хмарною на більшості територій України. У південно-східній частині країни (Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях) синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями – грози. На решті території без опадів.
Уночі знову можливі заморозки на поверхні ґрунту. Як прогнозують синоптики, стовпчики термометрів в західних і північних областях опустять до 0...+5 градусів. Через це в низці областей оголосили І рівень небезпечності.
Області, у яких вночі можливі заморозки / Карта Укргідрометцентру
На решті територій України вночі стовпчики термометрів опустяться до +4...+9 градусів. Вдень в більшості областях прогнозують від +11 до +16 градусів. Тепліше буде на Закарпатті – там стовпчики термометрів покажуть до +21 градуса.
У більшості західних, центральних, східних, Київській та Одеській областях у середу, 15 травня, також прогнозують пожежну небезпеку.
Пожежна небезпека 15 травня / Карта Укргідрометцентру
У середу, 15 травня, сильного вітру не прогнозують. За словами синоптиків, вітер буде переважно північно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.
Погода в Києві
У Києві та області вночі та вдень опадів не прогнозують, але спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі на Київщині стовпчики термометрів опустять до +1...+6 градусів, а вдень підіймуться до +11...+16 градусів. Вночі 15 травня в Київській області на поверхні ґрунту також можливі заморозки від 0 до +5 градусів.
У самому Києві вночі буде тепліше – +4...+6 градусів, а вдень – до +15 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +14...+16,
- Ужгород – +17...+20,
- Львів – +15...+17,
- Івано-Франківськ – +15...+17,
- Тернопіль – +14...+16,
- Чернівці – +15...+17,
- Хмельницький – +14...+16,
- Луцьк – +14...+16,
- Рівне – +14...+16,
- Житомир – +13...+15,
- Вінниця – +14...+16,
- Одеса – +16...+18,
- Миколаїв – +15...+17,
- Херсон – +14...+16,
- Сімферополь – +14...+16,
- Кропивницький – +14...+16,
- Черкаси – +14...+16,
- Чернігів – +12...+14,
- Суми – +13...+15,
- Полтава – +13...+15,
- Дніпро – +14...+16,
- Запоріжжя – +13...+15,
- Донецьк – +12...+14,
- Луганськ – +14...+16,
- Харків – +13...+15.
Погода в Україні 15 травня / Карта Укргідрометцентру