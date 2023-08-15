Ветер в Украине будет переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 16 августа

В целом, осадков не предполагается. Лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем может выпасть небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью опустится до +15…+20 градусов тепла, а в Карпатах до +10…+15 градусов. Самая теплая ночь будет на Юге страны – до 23 градусов тепла.

Прогноз погоды в столице

Температура в Киеве ночью составит +18...+20 градусов, а днем аж +30...+32. По области будет немного свежее – от +15 до +20 градусов тепла ночью и +27…+32 днем.

Погода в областных центрах

Киев +30...+32

Ужгород +27...+29

Львов +28...+30

Ивано-Франковск +29...+31

Тернополь +29...+31

Черновцы +26...+28

Хмельницкий +29...+31

Луцк +29...+31

Ровно +29...+31

Житомир +30...+32

Винница +31...+33

Одесса +29...+31

Николаев +29...+31

Херсон +31...+33

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +31...+33

Черкассы +30...+32

Чернигов +27...+29

Сумы +26...+28

Полтава +29...+31

Днепр +29...+31

Запорожье +31...+33

Донецк +28...+30

Луганск +29…+31

Харьков +27…+29



Прогноз погоды в Украине 15 августа / Укргидрометцентр