Ветер в Украине будет переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду.

Смотрите также Без аномалий не обойдется: синоптики удивили прогнозом на осень 2023 года

Какая будет погода в Украине 16 августа

В целом, осадков не предполагается. Лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем может выпасть небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью опустится до +15…+20 градусов тепла, а в Карпатах до +10…+15 градусов. Самая теплая ночь будет на Юге страны – до 23 градусов тепла.

Прогноз погоды в столице

Температура в Киеве ночью составит +18...+20 градусов, а днем аж +30...+32. По области будет немного свежее – от +15 до +20 градусов тепла ночью и +27…+32 днем.

Погода в областных центрах

  • Киев +30...+32
  • Ужгород +27...+29
  • Львов +28...+30
  • Ивано-Франковск +29...+31
  • Тернополь +29...+31
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +29...+31
  • Луцк +29...+31
  • Ровно +29...+31
  • Житомир +30...+32
  • Винница +31...+33
  • Одесса +29...+31
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +30...+32
  • Кропивницкий +31...+33
  • Черкассы +30...+32
  • Чернигов +27...+29
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +29...+31
  • Днепр +29...+31
  • Запорожье +31...+33
  • Донецк +28...+30
  • Луганск +29…+31
  • Харьков +27…+29


Прогноз погоды в Украине 15 августа / Укргидрометцентр