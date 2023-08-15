Ветер в Украине будет переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине 16 августа
В целом, осадков не предполагается. Лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем может выпасть небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью опустится до +15…+20 градусов тепла, а в Карпатах до +10…+15 градусов. Самая теплая ночь будет на Юге страны – до 23 градусов тепла.
Прогноз погоды в столице
Температура в Киеве ночью составит +18...+20 градусов, а днем аж +30...+32. По области будет немного свежее – от +15 до +20 градусов тепла ночью и +27…+32 днем.
Погода в областных центрах
- Киев +30...+32
- Ужгород +27...+29
- Львов +28...+30
- Ивано-Франковск +29...+31
- Тернополь +29...+31
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +29...+31
- Луцк +29...+31
- Ровно +29...+31
- Житомир +30...+32
- Винница +31...+33
- Одесса +29...+31
- Николаев +29...+31
- Херсон +31...+33
- Симферополь +30...+32
- Кропивницкий +31...+33
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +27...+29
- Сумы +26...+28
- Полтава +29...+31
- Днепр +29...+31
- Запорожье +31...+33
- Донецк +28...+30
- Луганск +29…+31
- Харьков +27…+29
Прогноз погоды в Украине 15 августа / Укргидрометцентр