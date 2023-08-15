Вітер в Україні буде змінних напрямків, від 3 до 8 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 16 серпня
В цілому опадів не передбачається. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень може випасти невеликий короткочасний дощ.
Температура вночі опуститься до +15...+20 градусів тепла, а в Карпатах до +10...+15 градусів. Найтепліша ніч буде на Півдні країни – до 23 градусів тепла.
Прогноз погоди в столиці
Температура у Києві вночі становитиме +18...+20 градусів, натомість вдень аж +30...+32. По області буде трішки свіжіше – від +15 до +20 градусів тепла вночі та +27...+32 вдень.
Погода в обласних центрах
- Київ +30...+32
- Ужгород +27...+29
- Львів +28...+30
- Івано-Франківськ +29...+31
- Тернопіль +29...+31
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +29...+31
- Луцьк +29...+31
- Рівне +29...+31
- Житомир +30...+32
- Вінниця +31...+33
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +30...+32
- Кропивницький +31...+33
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +27...+29
- Суми +26...+28
- Полтава +29...+31
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +28...+30
- Луганськ +29…+31
- Харків +27…+29
Прогноз погоди в Україні 15 серпня / Укргідрометцентр