В большинстве областей будет облачно с прояснениями. На Востоке и Северо-Востоке страны местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду.
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Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Восточных, Северо-Восточных областях ночью температура опустится до 6 – 11 градусов мороза, а днем – 0 – 5 градусов мороза.
Днем в Украине будет 1-6 градусов тепла.
Погода в городах Украины 16 февраля:
- Киев – 0...+3
- Ужгород – +4...+7
- Львов – +4...+5
- Ивано-Франковск – +3...+7
- Тернополь – +2...+8
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +3...+4
- Луцк – +4...+7
- Ровно – +0...+6
- Житомир – +3...+8
- Винница – +2...+6
- Одесса – +3...+9
- Николаев – +2...+3
- Херсон – +1...+4
- Симферополь – +1...+2
- Кропивницкий – +1...+7
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – 0...+8
- Суммы – 0...-3
- Полтава – 0...-6
- Днепр – 0...+7
- Запорожье – 0...+4
- Донецк – 1..+4
- Луганск – -2...0
- Харьков – 0...-4
Прогноз погоды на 16 февраля в Украине / Скриншот Укргидрометцентр.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 16 февраля осадков серьезных не будет в Украине
Температура воздуха ночью будет опускаться до 2-7 градусов мороза, а в Восточных областях даже до 7-12 градусов мороза.
В течение дня потеплеет до 0 – 3 градусов тепла, в Западных областях до 4 – 8 градусов тепла. На Востоке будет холоднее, 1 – 4 градуса мороза.
В Киеве на 16 февраля прогнозируется сухая свежая погода. Ночью до 3 мороза, днем до 3 тепла.