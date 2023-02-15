У більшості областей буде хмарно з проясненнями. На Сході та Північному Сході країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі буде 1 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла. У Східних, Північно-Східних областях вночі температура опуститься до 6 – 11 градусів морозу, а вдень – 0 – 5 градусів морозу.

Вдень в Україні буде 1 – 6 градусів тепла.

Погода у містах України 16 лютого:

Київ – 0...+3

Ужгород – +4...+7

Львів – +4...+5

Івано-Франківськ – +3...+7

Тернопіль – +2...+8

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+4

Луцьк – +4...+7

Рівне – +0...+6

Житомир – +3...+8

Вінниця – +2...+6

Одеса – +3...+9

Миколаїв – +2...+3

Херсон – +1...+4

Сімферополь – +1...+2

Кропивницький – +1...+7

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+8

Суми – 0...-3

Полтава – 0...-6

Дніпро – 0...+7

Запоріжжя – 0...+4

Донецьк – 1..+4

Луганськ – -2...0

Харків – 0...-4

Прогноз погоди на 16 лютого в Україні / Скриншот Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 16 лютого опадів серйозних не буде в Україні.

Температура повітря вночі опускатиметься до 2 – 7 градусів морозу, а в Східних областях навіть до 7 – 12 градусів морозу.

Впродовж дня потепліє до 0 – 3 градуси тепла, у Західних областях аж до 4 – 8 градусів тепла. На Сході буде холодніше, 1 – 4 градуси морозу.

У Києві на 16 лютого прогнозують суху свіжу погода. Вночі до 3 морозу, вдень до 3 тепла.