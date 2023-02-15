У більшості областей буде хмарно з проясненнями. На Сході та Північному Сході країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів за секунду.
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Температура повітря вночі буде 1 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла. У Східних, Північно-Східних областях вночі температура опуститься до 6 – 11 градусів морозу, а вдень – 0 – 5 градусів морозу.
Вдень в Україні буде 1 – 6 градусів тепла.
Погода у містах України 16 лютого:
- Київ – 0...+3
- Ужгород – +4...+7
- Львів – +4...+5
- Івано-Франківськ – +3...+7
- Тернопіль – +2...+8
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +3...+4
- Луцьк – +4...+7
- Рівне – +0...+6
- Житомир – +3...+8
- Вінниця – +2...+6
- Одеса – +3...+9
- Миколаїв – +2...+3
- Херсон – +1...+4
- Сімферополь – +1...+2
- Кропивницький – +1...+7
- Черкаси – +1...+3
- Чернігів – 0...+8
- Суми – 0...-3
- Полтава – 0...-6
- Дніпро – 0...+7
- Запоріжжя – 0...+4
- Донецьк – 1..+4
- Луганськ – -2...0
- Харків – 0...-4
Прогноз погоди на 16 лютого в Україні / Скриншот Укргідрометцентр
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 16 лютого опадів серйозних не буде в Україні.
Температура повітря вночі опускатиметься до 2 – 7 градусів морозу, а в Східних областях навіть до 7 – 12 градусів морозу.
Впродовж дня потепліє до 0 – 3 градуси тепла, у Західних областях аж до 4 – 8 градусів тепла. На Сході буде холодніше, 1 – 4 градуси морозу.
У Києві на 16 лютого прогнозують суху свіжу погода. Вночі до 3 морозу, вдень до 3 тепла.