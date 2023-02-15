У більшості областей буде хмарно з проясненнями. На Сході та Північному Сході країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі буде 1 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла. У Східних, Північно-Східних областях вночі температура опуститься до 6 – 11 градусів морозу, а вдень – 0 – 5 градусів морозу.

Вдень в Україні буде 1 – 6 градусів тепла.

Погода у містах України 16 лютого:

  • Київ – 0...+3
  • Ужгород – +4...+7
  • Львів – +4...+5
  • Івано-Франківськ – +3...+7
  • Тернопіль – +2...+8
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +3...+4
  • Луцьк – +4...+7
  • Рівне – +0...+6
  • Житомир – +3...+8
  • Вінниця – +2...+6
  • Одеса – +3...+9
  • Миколаїв – +2...+3
  • Херсон – +1...+4
  • Сімферополь – +1...+2
  • Кропивницький – +1...+7
  • Черкаси – +1...+3
  • Чернігів – 0...+8
  • Суми – 0...-3
  • Полтава – 0...-6
  • Дніпро – 0...+7
  • Запоріжжя – 0...+4
  • Донецьк – 1..+4
  • Луганськ – -2...0
  • Харків – 0...-4

Прогноз погоди на 16 лютого в Україні / Скриншот Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 16 лютого опадів серйозних не буде в Україні.

Температура повітря вночі опускатиметься до 2 – 7 градусів морозу, а в Східних областях навіть до 7 – 12 градусів морозу.

Впродовж дня потепліє до 0 – 3 градуси тепла, у Західних областях аж до 4 – 8 градусів тепла. На Сході буде холодніше, 1 – 4 градуси морозу.

У Києві на 16 лютого прогнозують суху свіжу погода. Вночі до 3 морозу, вдень до 3 тепла.