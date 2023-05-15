Несмотря на осадки, синоптики предупреждают, что в двадцати областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Она обойдет только Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, а также временно оккупированный Крым.

Достойно внимания Приближаемся к летней жаре: сколько градусов будет в Украине в ближайшие дни

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Отметим, что о чрезвычайной пожарной опасности предупреждают, когда сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии открытого огня.



Пожарная опасность 16 мая / Карта Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха 16 мая, то она обещает быть уже по-летнему теплой. В течение дня она не будет опускаться преимущественно ниже +20 и только в Одессе синоптики прогнозируют температуру за окном на границе +19.

На Западе да Севере Украины во вторник можно будет наслаждаться комфортными +20…+23. При этом в северных областях предполагается переменная облачность, так что можно будет выглядывать и солнце в небесах.

Что касается Востока Украины, там 16 мая температура воздуха будет колебаться в пределах от +20 до +24. Ни гроз, ни дождей синоптики в этот день там не предсказывают.

На Юге украинцев тоже будет ожидать сухая погода. При этом столбики будут фиксировать преимущественно отметки от +22 до +24. И только в Одессе будет несколько прохладнее – +19…+21.

Погода в городах Украины

Киев – +20...+22

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +22...+24

Одесса – +19...+21

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20...+22

Сумы – +20...+22

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +20...+22

Харьков – +20...+22



Прогноз погоды на 16 мая / Карта Укргидрометцентра