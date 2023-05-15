Попри опади синоптики попереджають, що у двадцяти областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека. Вона омине лише Волинську, Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області, а також тимчасово окупований Крим.

Варте уваги Наближаємося до літньої спеки: скільки градусів буде в Україні найближчими днями

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Зазначимо, що про надзвичайну пожежну небезпеку попереджають тоді, коли поєднання високої температури повітря та сухої погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності відкритого вогню.



Пожежна небезпека 16 травна / Карта Укргідрометцентру

Щодо температури повітря 16 травня, то вона обіцяє бути уже по-літньому теплою. Протягом дня вона не опускатиметься переважно нижче +20, і лише в Одесі синоптики прогнозують температуру за вікном на межі +19.

На Заході та Півночі України у вівторок можна буде насолоджуватися комфортними +20…+23. При цьому у північних областях передбачається мінлива хмарність, тож можна буде виглядати й сонце у небесах.

Щодо Сходу України, то там 16 травня температура повітря коливатиметься в межах від +20 до +24. Ані гроз, ані дощів синоптики у цей день там не передбачають.

На Півдні українців теж очікуватиме суха погода. При цьому стовпчики фіксуватимуть переважно позначки від +22 до +24. І лише в Одесі буде дещо прохолодніше – +19…+21.

Погода у містах України

Київ – +20...+22

Ужгород – +20...+22

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +22...+24

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +20...+22

Суми – +20...+22

Полтава – +21...+23

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +20...+22

Харків – +20...+22



Прогноз погоди на 16 травна / Карта Укргідрометцентру