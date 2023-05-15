Яку погоду чекати найближчими днями, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Про це пише 24 Канал.

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По всій Україні поступово пригріє

За словами синоптика, через поступове встановлення повітряних потоків зі сходу та південного сходу, а також внаслідок трансформації повітряної маси, в Україні намітилася тенденція на інтенсивне потепління.

Щодня середньодобова температура наближається до літніх показників: помітно потеплішали ночі, а вдень стовпчики термометрів впевнено перевищують +20 градусів,

– зазначив Кібальчич.

Також він додав, що до кінця другої декади травня потепління продовжиться. Втім, на Заході циклонічна діяльність та атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів та гроз, а температурний фон виявиться трохи нижчим, порівняно з рештою території нашої держави.

Зверніть увагу! Оскільки у багатьох областях України вже тривалий час не було суттєвих опадів, а середня температура підвищується, збільшився ризик пожежної небезпеки у лісових та лісостепових районах. Він уже сягнув до 5 – максимального класу. Тож варто бути уважнішими при поводженні з вогнем, а також у жодному не розводити багаття там, де заборонено.

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Дощі, грози та навіть град: детальний прогноз на тиждень

Синоптик прогнозує, що у понеділок, 15 травня, на Заході пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Натомість решті території України без істотних опадів. Також подекуди у західних областях пориви вітру можуть сягати 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +5…+10, вдень +21…+26, на крайньому Заході лише +13…+18 градусів.

16 травня невеликі дощі, місцями з грозою очікуються у західних, північних та Харківській областях. Вночі +8…+13 градусів, вдень +21…+26.

За прогнозом синоптика, у середу, 17 травня, завдяки впливу антициклону з північного сходу буде переважно без опадів. Знову ж таки, у західних областях атмосферний фронт з півдня спричинить помірні, а подекуди і значні дощі. Місцями навіть можливий град та шквали вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+15 градусів, вдень +22…+27, на Заході +19…+24.

18 травня у західних областях утримається нестійка погода з дощами та грозами. В інших регіонах опади не очікуються. Вночі становитиме +10…+15, вдень +22…+27.

У п'ятницю, 19 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у західних та місцями північних областях, на решті території країни без істотних опадів. Вночі +11...+16, вдень +22...+27.

На вихідні, 20 – 21 травня, подекуди в Україні також можливі невеликі дощі. Повітря прогріється +10…+16 градусів вночі, а вдень навіть до +22...28.

Тож найвища температура, яка очікується в Україні цього тижня, – +16 градусів вночі та +28 вдень.