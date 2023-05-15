Яку погоду чекати найближчими днями, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Про це пише 24 Канал.

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По всій Україні поступово пригріє

За словами синоптика, через поступове встановлення повітряних потоків зі сходу та південного сходу, а також внаслідок трансформації повітряної маси, в Україні намітилася тенденція на інтенсивне потепління.

Щодня середньодобова температура наближається до літніх показників: помітно потеплішали ночі, а вдень стовпчики термометрів впевнено перевищують +20 градусів,
– зазначив Кібальчич.

Також він додав, що до кінця другої декади травня потепління продовжиться. Втім, на Заході циклонічна діяльність та атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів та гроз, а температурний фон виявиться трохи нижчим, порівняно з рештою території нашої держави.

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Тож найвища температура, яка очікується в Україні цього тижня, – +16 градусів вночі та +28 вдень.