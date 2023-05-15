Какую погоду ждать в ближайшие дни, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Об этом пишет 24 Канал.

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По всей Украине постепенно пригреет

По словам синоптика, из-за постепенной установки воздушных потоков с востока и юго-востока, а также в результате трансформации воздушной массы, в Украине наметилась тенденция интенсивного потепления.

Ежедневно среднесуточная температура приближается к летним показателям: заметно потеплели ночи, а днем столбики термометров уверенно превышают +20 градусов,
– отметил Кибальчич.

Также он добавил, что до конца второй декады мая потепление продолжится. Впрочем, на Западе циклоническая деятельность и атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей и гроз, а температурный фон окажется несколько ниже по сравнению с остальной территорией нашего государства.

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Дожди, грозы и даже град: подробный прогноз на неделю

Так что самая высокая температура, которая ожидается в Украине на этой неделе, – +16 градусов ночью и +28 днем.