В большинстве областей также возможна гололедица на дорогах. Исключение составляет только Юг страны.

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Какой будет погода в регионах Украины

Атмосферный фонд, который перемещается с северо-запада, повлечет за собой осадки в большинстве областей Украины. В частности, прогнозируется мокрый снег и дождь.

Ветер будет юго-западный и обусловит поступление более теплой, чем накануне, воздушной массы с 18 декабря.

Температура воздуха в большинстве областей будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. На северо-востоке и востоке Украины ночью – до 6 градусов мороза.

В Киеве температура воздуха днем будет достигать 2 – 4 градусов тепла, ночью – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Какая будет погода в городах Украины.

Киев – +2...+4

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2..+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3…+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – -1...+1

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1



Погода в Украине 17 декабря 2023 года / Карта Укргидрометцентра