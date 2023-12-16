У більшості областей також можлива ожеледиця на дорогах. Виняток становить тільки Південь країни.

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Якою буде погода в регіонах України

Атмосферний фонд, який переміщується з північного Заходу, спричинить опади у більшості областей України. Зокрема, прогнозують мокрий сніг та дощ.

Вітер буде південно-західний та зумовить надходження теплішої, аніж напередодні, повітряної маси з 18 грудня.

Температура повітря у більшості областей сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. На північному Сході та Сході України вночі – до 6 градусів морозу.

У Києві температура повітря вдень сягатиме 2 – 4 градуси тепла, вночі – від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ – +2...+4

Ужгород – +2...+4

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2..+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – -1...+1

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...+1



Погода в Україні 17 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру