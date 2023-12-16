У більшості областей також можлива ожеледиця на дорогах. Виняток становить тільки Південь країни.
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Якою буде погода в регіонах України
Атмосферний фонд, який переміщується з північного Заходу, спричинить опади у більшості областей України. Зокрема, прогнозують мокрий сніг та дощ.
Вітер буде південно-західний та зумовить надходження теплішої, аніж напередодні, повітряної маси з 18 грудня.
Температура повітря у більшості областей сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. На північному Сході та Сході України вночі – до 6 градусів морозу.
У Києві температура повітря вдень сягатиме 2 – 4 градуси тепла, вночі – від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.
Якою буде погода в містах України
Київ – +2...+4
Ужгород – +2...+4
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2..+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – -1...+1
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – 0...-2
Харків – -1...+1
Погода в Україні 17 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру