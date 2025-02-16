В большинстве областей столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Ночью в северных, а днем в большинстве центральных и восточных областей возможен небольшой снег. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков. Кроме этого, возможна гололедица на дорогах.

В течение дня будет ветер переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -10 до -15 градусов мороза, в Карпатах, на востоке страны, Сумской и Черниговской областях – до -18 градусов мороза. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от -2 до -7 градусов мороза.

В южной части страны и на Закарпатье ночью будет от -6 до -11 градусов мороза, а днем – около 0.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -6...-4
  • Ужгород -1...+1
  • Львов -3...-1
  • Ивано-Франковск -4...-2
  • Тернополь -3...-1
  • Черновцы -4...-2
  • Хмельницкий -3...-1
  • Луцк -4...-2
  • Ровно -4...-2
  • Житомир -4...-2
  • Винница -3...-1
  • Одесса -1...+1
  • Николаев -1...+1
  • Херсон -1...+1
  • Симферополь -1...+1
  • Кропивницкий -3...-1
  • Черкассы -4...-2
  • Чернигов -6...-4
  • Сумы -6...-4
  • Полтава -5...-3
  • Днепр -3...-1
  • Запорожье 0....-2
  • Донецк -6...-4
  • Луганск -7...-5
  • Харьков -6...-4


Прогноз погоды на 17 февраля / Скриншот карты Укргидрометцентра