Как долго будут сильные морозы и снег – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Какой будет погода весной 2025: прогноз на март, апрель и май

Мороз и снег в Украине

Синоптики прогнозировали, что в воскресенье в Украине, кроме южной и юго-восточной части, в понедельник местами в северных, центральных и восточных областях будет идти небольшой снег. На остальной территории, 18 февраля в Украине уже без осадков.

Ночью -9 – -15 градусов, днем -2 – -8 градусов. Однако, ночью в Карпатах, 17 – 19 февраля и на Востоке и Северо-Востоке местами -16 – -20 градусов. На Западе и Юге ночью -5 – -11, днем от -5 до +1.

В ближайшие трое суток на дорогах гололедица.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 19 февраля в части областей морозы несколько ослабнут. В частности, на Западе ночью уже может быть -6 – -8. Впрочем, на Востоке еще остается -12 – -16 градусов.

Также в среду без осадков, вероятно, будет на крайнем Западе и Юге. Между тем в других регионах возможен небольшой снег.

В четверг, 20 февраля, предварительно, без осадков лишь в западных и северных областях. И хотя даже на Востоке морозы могут также ослабнуть, резкого потепления еще, вероятно не будет. Прохладнее всего в Харьковской области, – ночью до -13 градусов.

Прогноз погоды на 16 – 20 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра