Як довго будуть великі морози та сніг – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Мороз і сніг в Україні

Синоптики прогнозували, що в неділю в Україні, окрім південної й південно-східної частини, у понеділок подекуди в північних, центральних і східних областях йтиме невеликий сніг. На решті території, 18 лютого в Україні вже без опадів.

Вночі -9 – -15 градусів, вдень -2 – -8 градусів. Однак, вночі у Карпатах, 17 – 19 лютого й на Сході та Північному Сході місцями -16 – -20 градусів. На Заході й Півдні вночі -5 – -11, вдень від -5 до +1.

У найближчі три доби на дорогах ожеледиця.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 19 лютого у частині областей морози дещо ослабнуть. Зокрема, на Заході вночі вже може бути -6 – -8. Втім, на Сході ще залишається -12 – -16 градусів.

Також у середу без опадів, ймовірно, буде на крайньому Заході й Півдні. Тим часом в інших регіонах можливий невеликий сніг.

У четвер, 20 лютого, попередньо, без опадів лише в західних і північних областях. І хоча навіть на Сході морози можуть також ослабнути, різкого потепління ще, ймовірно не буде. Найпрохолодніше у Харківській області, – вночі до -13 градусів.

Прогноз погоди на 16 – 20 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру