Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Морози в Україні

Синоптики прогнозували, що в суботу помірний сніг йтиме у південних і східних областях. Вночі й у центральних і більшості північних. На Півдні – подекуди з дощем. Тим часом на решті території подекуди невеликий сніг.

Упродовж доби на Заході, Півночі та Вінниччині -3 – -8 градусів. На решті території від -4 до +1. Однак, уночі в Карпатах -8 – -13 градусів. Вдень у Криму та Приазов'ї +2 – +7 градусів.

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Прогноз погоди на 15 – 17 лютого / Скриншоти з Укргідрометцентру

У наступні дві доби вже переважно без опадів. Тільки вдень неділі, 17 лютого, на Заході, Півночі й у центральних областях, уночі понеділка на Сході невеликий сніг. Морози посиляться.

Температура вночі -8 – -15 градусів, у Карпатах до -20 градусів, вдень -3 – -8. У південній частині та на Закарпатті вночі -5 – -10, вдень 0 – -5 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Найближчі три доби на дорогах України буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.

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Додамо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух зазначила, що морози аж до -30 градусів у лютому малоймовірні. Також розповіла, оскільки буде переважати додатна температура повітря, опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу. То ж сильні снігопади найбільш ймовірні лише у Карпатському регіоні.

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До речі, хоча спостерігається тенденція до подальшого підвищення температури, говорити про те, що сніжні зими в Україні зникнуть, ще зарано.

"Малосніжні переважатимуть. Однак сильні снігопади та навіть сильні морози також можливі", – наголосила Віра Балабух.