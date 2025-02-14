Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг і морози в Україні

Синоптики прогнозували, що 14 лютого в західних областях йтиме невеликий сніг з дощем. Вночі 0 – -5, вдень 0 – +5 градусів.

У північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень можливий невеликий мокрий сніг. На решті території – без істотних опадів. Вночі -3 – -8 градусів, однак, на Сході до -13. Вдень від -2 до +3 градусів, на Півдні +4 – +9.

Уже в суботу сніг очікується в більшості областей. Температура повітря протягом доби -1 – -8 градусів. Втім, удень на Сході близько 0 градусів, а на Півдні +1 – +5 градусів.

16 лютого в західних, північно-східних і східних областях пройде невеликий сніг. На решті території опадів не прогнозують.

Синоптики попередили, що в неділю очікується зниження температури повітря. Вночі до -8 – -13 градусів, у Карпатах до -18. Удень -3 – -8 градусів, але в південних регіонах вночі та вдень 0 – -7 градусів.

Також 14 лютого на Заході, подекуди Півночі, Вінниччині й Черкащині, на вихідних в Україні на дорогах ожеледиця. У найближчі три доби вітер південно-західний з переходом у північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.