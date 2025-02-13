Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Веры Балабух в "Зеркале недели".

Обратите внимание Будет ли ранняя весна и ждать ли морозов в феврале: интервью с метеорологом о погоде в Украине

Погода на весну 2025 года в Украине

Метеоролог отметила, по данным ECMWF, ожидается, что февраль и весенние месяцы в Украине могут быть на 1 – 2 градуса теплее климатической нормы. Расчеты NOAA дают еще большие аномалии, особенно в феврале.

Поэтому в последний месяц зимы, как и в январе, с большой вероятностью на значительной территории нашего государства будет преобладать плюсовая температура воздуха за сутки. Только в Карпатах и на Востоке может быть минусовой. Средняя за месяц температура будет колебаться от +1 – +2 градусов на Юге до -1 – -2 градусов на Востоке.

В то же время эксперт отметила, как показывают исследования, несмотря на существенное повышение температуры воздуха в течение весеннего сезона, повторяемость сильных резких похолоданий на Полесье и в лесостепной зоне Украины увеличивается.

По словам метеоролога, такие изменения могут быть крайне опасными для сельского хозяйства. Ведь минимальная температура воздуха при таком вторжении холода может опускаться ниже 0 градусов, и заморозки, возникающие, могут нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, которые в этом году значительно раньше начинают вегетацию. Кстати, наибольшая вероятность таких процессов в марте и апреле.

Ожидаем в марте среднюю за месяц температуру от +5 – +7 на юге Одесской области и Закарпатье и до +3 – +4 градусов на Востоке Украины. В апреле средняя температура воздуха за месяц будет выше +10 градусов,

– отметила Вера Балабух.

Добавила, следовательно, в природе будет происходить активная вегетация. Средняя месячная температура воздуха будет колебаться от +12 на Юге и до +11 на Востоке и Севере.

В мае средняя температура за месяц составит +15: от +19 на Юге и Закарпатье до +17 на Севере и Востоке,

– писала метеоролог.

Также эксперт отметила, весна ожидается не только теплой, но и засушливой, особенно в северных областях. Там за сезон может выпасть почти на треть меньше осадков, чем климатическая норма.

"Их количество может достигать 100 миллиметров за сезон, то есть 100 литров на квадратный метр, что обычно характерно для южной степи Украины. Наибольший дефицит осадков ожидается в марте и мае", – отметила Балабух.