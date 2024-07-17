Так, там прогнозируются грозы, а также местами град и шквалы. Собственно, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Пол Украины накроет непогода

По данным синоптиков, в ряде областей ожидаются грозы, а также град и шквалы.

В течение дня 17 июля в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– говорится в предупреждении.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.


Непогода 17 июля охватит пол-Украны / Скриншот карты с Укргидрометцентра

Кроме этого, в ГСЧС Украины предупредили, что в Киеве и области ухудшения погодных условий следует ожидать во второй половине дня.

К слову, ГСЧС также напомнили, как действовать во время грозы. Как указали спасатели, во время грозы не стоит:

  • прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;
  • парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;
  • купаться в водоемах;
  • пользоваться электроприборами;

В то же время в ГСЧС рекомендуют:

  • избегать металлических конструкций, фонарей и опор электропередач;
  • если вы в поле - лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
  • закрыть окна и двери;
  • отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.