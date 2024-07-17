Так, там прогнозуються грози, а також місцями град та шквали. Власне, про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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Пів України накриє негода

За даними синоптиків, у низці областей очікуються грози, а також град та шквали.

Впродовж дня 17 липня у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях грози, місцями град, шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– ідеться у попередженні.

Через негоду у вказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.



Негода 17 липня охопить пів Украини / Скриншот карти з Укргідрометцентру

Крім цього, в ДСНС України попередили, що у Києві та області на погіршення погодних умов слід чекати у другій половині дня.

До слова, ДСНС також нагадали, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто:

ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;

паркувати авто під деревами або високими конструкціями;

купатись у водоймах;

користуватись електроприладами;

Натомість в ДСНС рекомендують: