Так, там прогнозуються грози, а також місцями град та шквали. Власне, про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
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Пів України накриє негода
За даними синоптиків, у низці областей очікуються грози, а також град та шквали.
Впродовж дня 17 липня у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях грози, місцями град, шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– ідеться у попередженні.
Через негоду у вказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Негода 17 липня охопить пів Украини / Скриншот карти з Укргідрометцентру
Крім цього, в ДСНС України попередили, що у Києві та області на погіршення погодних умов слід чекати у другій половині дня.
До слова, ДСНС також нагадали, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто:
- ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;
- паркувати авто під деревами або високими конструкціями;
- купатись у водоймах;
- користуватись електроприладами;
Натомість в ДСНС рекомендують:
- уникати металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач;
- якщо ви в полі - краще присісти у яму, не контактуючи тілом з землею;
- зачинити вікна та двері;
- відкласти телефон та зайнятись справою, яка заспокоює.